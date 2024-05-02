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台積電、聯電ADR收黑近2% 受費半重挫3%拖累

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

台股ADR周三（1日）漲跌互見，隨著費城半導體指數重挫超過3%，台積電ADR收黑，收盤下跌1.75%至每股134.94美元，換算並折合台幣後為每股879.22元，較台北交易股票溢價率為11.29%。聯電ADR下跌近2%、日月光ADR下跌逾1%。

道瓊工業指數1日收盤上漲87.37點，漲幅0.23%，報37,903.29點；標普500指數下跌17.3點，跌幅0.34%，報5,018.39點；那斯達克指數下跌52.34點，跌幅0.33%，報15,605.48點。

費半指數重挫3.5%，收4,507.68點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 161.42 -1.29 148.00 9.07

中華電 CHT 123.80 +0.77 124.00 -0.16

台積電 TSM 879.22 -1.75 790.00 11.29

聯電 UMC 49.19 -1.95 50.70 -2.97

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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