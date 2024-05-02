美股吐回1%漲幅翻黑 晶片和能源股壓垮大盤 無視鮑爾排除升息

美股三大指數周三（1日）漲跌互見，道瓊指數小漲，但標普500和那斯達克小幅收低，在收盤前一小時逆轉了在聯準會主席鮑爾談話後高達1%的漲幅，在晶片股和能源股遭拋售的拖累下，連續第二個交易日收跌。

道瓊工業指數1日收盤上漲87.37點，漲幅0.23%，報37,903.29點；標普500指數下跌17.3點，跌幅0.34%，報5,018.39點；那斯達克指數下跌52.34點，跌幅0.33%，報15,605.48點。

費半指數重挫3.5%，受超微（AMD）和美超微（Super Micro）公布財報後投資人失望性賣壓湧現拖累。

聯準會結束了為期兩天的政策會議，一致決定將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%-5.50%不變。

在聯準會決策會議後，標普500指數大盤一度勁揚超過1%，但後來回吐漲幅並翻黑。

聯準會的會後聲明令降息時機存疑，決策官員強調了他們的擔憂，即2024年頭幾個月他們對通膨下降的信心基本沒有增強。

鮑爾在會後記者會上表示，聯準會仍專注於使通膨率回到2%的目標，他指出了在實現這一目標方面取得的進展，他還否定了即將升息的說法。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說：「鮑爾並沒有掀起太大的波瀾。他承認通膨仍是一個問題，但對未來幾個季度通膨情況將有所改善仍持樂觀態度。」

他說，鮑爾表示下一步行動不會是升息，這引發市場盤中反彈上漲。

鮑爾引述周三公布的數據指出，勞動力市場正在正常化，數據顯示職位空缺降至三年新低。

第1季財報季已經過半，已有310家標普500指數成分股公司公布了財報。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，其中77%的獲利超過了分析師的平均預期。

個股中，超微（AMD）重挫9.0%，之前該公司發布的AI晶片銷售預期令人失望；美超微大跌14.0%，之前該公司公布的季度營收不及預期。

亞馬遜上漲2.2%，因其上季財報優於預期，對AI的興趣助動了雲端運算業務的成長。

嬌生大漲4.6%，此前該公司表示，將繼續推進就其嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品導致卵巢癌的指控達成擬議的64.8億美元的訴訟和解。

星巴克大跌15.9%，此前該咖啡連鎖店公布同店銷售近三年來首次下滑，並下調營收預期。

在標普500指數的11個主要類股中，能源股跌幅最大，受西德州油價跌破每桶80美元拖累，而公用事業股漲幅居前。