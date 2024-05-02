Fed 決策／ 鮑爾說了什麼讓市場放心 五要點一次看

以下是美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會（Fed）主席鮑爾周三記者會的五大重點：

1. 鮑爾：「我們可以有耐心」

FOMC連續六度開會持利率不變。鮑爾表示，會比預期更久才能對使通膨重返Fed2%目標有信心，他基本上排除近期降息的可能性。他說：「我們可以有耐心。」重要的是，他的評論似乎也排除了升息的可能性。此番談話安撫了擔心Fed可能急於反應通膨的投資人。

2. 鮑爾不願預測今年是否降息

鮑爾表示，目前的貨幣政策已具有限制性，久而久之足以讓通膨回歸目標。他不願預測今年是否降息，他強調政策需要更多時間來發揮作用。鮑爾，經濟數據將是決定何時降息的關鍵。

3. FOMC實現就業和通膨風險已趨於平衡

FOMC 仍然以實現軟著陸為目標，表示實現就業和通膨目標的風險「這一年來業已朝向較佳平衡」。鮑爾表示，由於這一年來通膨下降，現在更關注達成全面就業的職責。他表示Fed不以薪資為目標。

4. 減債步調降低逾半

6月起，FOMC將藉由每月贖回美國公債的上限，從600億美元降低至250億美元，將縮減資產負債表步調減少逾一半。委員會將把機構債和機構抵擔保證券每月贖回上限維持在350億美元。鮑爾表示，這方面政策不變 。

5. 美債殖利率回落

美債反彈，其中2年期債券殖利率下跌至5%以下，美國10年期公債殖利率下跌5個基點至 4.63%。交換契約押注今年仍會降息。美國標普500指數在鮑爾談話後一度上漲1%，最後一小時在晶片股和能源股賣壓下收黑。標準普爾500指數和那斯達克綜合指數收盤分別下跌0.3%。