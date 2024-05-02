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南韓出口 連7個月成長

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

南韓四月出口連續第七個月成長，受惠於海外市場對半導體、智慧手機、汽車等產品的需求旺盛，確認全球貿易動能恢復，也成為南韓經濟成長的好兆頭。

南韓產業通商資源部昨天公布，四月出口較去年同期大增百分之十三點八至五六二點六億美元，略低於市場預期，進口年增率百分之五點四至五四七點三億美元，貿易順差縮小到十五點三億美元。

其中南韓上月對美國出口額年增百分之廿四至創新高的一一四億美元，對中國大陸出口額也成長百分之九點九到一○五億美元，為南韓對美出口連續第三個月高於對陸出口。

南韓的出口一向被視為全球貿易領先指標。由於人工智慧（ＡＩ）市場熱絡，提振對記憶體晶片的需求。四月半導體出口額年增百分之五十六點一至九十九點六億美元，連續第六個月成長。平面顯示器出口也成長百分之十六點三，智慧手機出口增加百分之十一。汽車出口額擴增百分之十點三到六十七點九億美元。

半導體 南韓

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