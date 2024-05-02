美原油產量增、中東衝突緩和 國際油價一度跌破85美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國原油產量上升，加上以色列與哈馬斯停火的希望升高，國際油價1日盤中跌逾1%，連三個交易日下滑，倫敦布蘭特原油期貨更一度跌破85美元關卡，是3月中旬以來首見。

布蘭特原油期貨盤中下挫1.7%至每桶84.85美元，稍早曾跌至3月15日以來最低的每桶84.83美元；西德州原油（WTI）期貨跌1.8%至每桶80.44美元，為3月22日以來最低。

分析師說，西德州原油4月30日收在每桶81.93美元，測試81.80美元的50日移動平均線，一旦跌破這技術性支撐價位，可能使油市賣壓加劇。

儘管以色列總理內唐雅胡矢言要繼續對拉法發動襲擊，但在埃及主導推動的新一輪協商後，升高了以、哈之間可能達成停火協議的希望，中東地區衝突出現緩和跡象，油價承受下滑壓力。

高盛分析師認為，如果中東衝突以及俄烏戰爭等地緣政治風險減緩，布蘭特原油期貨在今年底前的交易價為每桶84美元。

造成油價這波跌勢的另一主因，是美國原油產量增加，美國能源資訊署（EIA）說，2月原油產量從1月的每日1,258萬桶增至1,315萬桶，創下2021年10月以來的最大月增幅。美國2月原油出口量也從1月的每日405萬桶攀升至466萬桶。美國通膨維持高檔的跡象，也不利於原油需求前景。

期貨 美國

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