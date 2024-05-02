微軟要在泰國設資料中心

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

微軟公司宣布，將在泰國投資人工智慧（AI）基礎設施，並設立當地的第一座Azure資料中心，微軟要在快速成長的東南亞市場站穩腳跟的企圖心可見一斑。

微軟執行長納德拉1日在曼谷表示，預期AI能為這個地區帶來多達1兆美元的價值，「即便在泰國，超過1,000億美元以上的雙位數成長都能被推動，因為AI能夠改變生產力曲線」。

這家OpenAI的投資者還表示，將為參與泰國觀光產業的10萬名年輕創業家提供AI訓練。前一天，微軟才宣布要在印尼投資17億美元，建設雲端運算和AI基礎設施。

納德拉展開東南亞之旅前，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和蘋果執行長庫克前腳也才剛離開，顯然此區已被跨國科技巨擘以及當地新創視為兵家必爭之地，以便促進公司成長。

不過，泰國經濟一直落後，吸引到的外國直接投資比鄰國還少，原因是泰國正應付飆高的公共與家庭債務和老齡化人口。

這促使泰國總理賽塔致力於遊說科技公司前往該國投資。

賽塔與納德拉會面前表示：「泰國準備好迎接AI。政府將完全支持AI產業在國家的成長。」

東南亞 泰國 賽塔

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