雲端運算事業成長帶動 亞馬遜Q1獲利增兩倍

在人工智慧（AI）熱潮推動雲端運算部門成長下，亞馬遜上季營收創下同期歷來新高，獲利也暴增逾兩倍，幫助該公司持續擺脫去年的疫後低迷。亞馬遜股價1日開高走高，早盤漲逾3%。

AWS營收成長率 不過，亞馬遜的本季展望卻不如預期，反映了在消費者持續謹慎花錢之際，投資人對亞馬遜主力事業電商部門的擔憂。

亞馬遜在美股4月30日盤後表示，今年第1季營收年增13%至1,433億美元，創下歷來第1季新高；營業利益從去年同期的48億美元暴增至153億美元；淨利則從32億美元三級跳至104億美元，都優於市場預期。

雲端部門AWS上季出現一年來最強營收成長，年增逾17%至約250億美元，高於市場預期的241億美元；營業利益則暴增近84%至94.2億美元，營運利潤率達37.6%，創下開始揭露雲端事業業績以來最高水準。

不過，亞馬遜的本季營收展望預計介於1,440億至1,490億美元，略低於市場預期的1,502億美元；主力的電商部門上季營收為546億美元，不及市場預期。財務長歐爾薩夫斯基說，消費者為了省錢正持續減少購買，對該事業的獲利能力造成壓力。

自從在AI領域落後於微軟和Google等同業，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）已將公司重新定位在專注於AI創新。

賈西在上個月的年度股東信中表示，生成式AI可能成為公司建立下一個成長支柱的關鍵。

歐爾薩夫斯基說，公司今年將會「大幅增加」資本支出，主要用於支撐AWS成長，包括生成式AI。亞馬遜已表示，未來幾年將花費超過1,500億美元建造和營運資料中心。

不只是亞馬遜，市場投資人對AI的關注也已推動其他科技大廠再度提高資本支出。

日前已公布財報的微軟和Google母公司字母都預計將大幅提高資本支出，這兩家公司上季雲端部門的營收成長率分別為31%和28%，高於市場預期，顯示它們在AI方面的投資已結出成功果實。

D.A. Davidson & Co分析師魯利亞表示：「如果仔細關注AWS、微軟Azure和Google Cloud，很明顯會看見有兩件事情正在同時發生，一個是AI正在貢獻成長，另一個是其餘的雲端支出也正在加速。」