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第三次試圖用這招甩官司！嬌生擬付近65億美元 盼和解爽身粉致癌案

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
嬌生（J&J）1日表示，擬支付64.8億美元，和解爽身粉在美國遭控引發卵巢癌的絕大多數官司。路透
嬌生（J&J）1日表示，擬支付64.8億美元，和解爽身粉在美國遭控引發卵巢癌的絕大多數官司。路透

健康照護產品龍頭嬌生（J&J）1日表示，擬支付64.8億美元，和解爽身粉在美國遭控引發卵巢癌的絕大多數官司。

此一提案可讓嬌生透過讓旗下的LTL管理公司聲請破產，來化解訴訟。嬌生滑石粉的相關告訴，約99%與卵巢癌有關。這是嬌生第三次試圖用破產法第11章，與原告達成協議，先前兩次均因提告人堅持要求更高金額，無功而返。

據2月的申報文件，嬌生面臨近6萬起相關訴訟。嬌生的爽身粉和其他滑石粉產品，被控含有石綿，會導致卵巢癌，此案已纏訟逾20年。摩根大通分析師蕭特等人表示，未來還可能有新的罹癌者提告，繼續壓抑該公司股價。嬌生股價1日在美國早盤上漲約3%。

嬌生在新聞稿中也表示，爽身粉遭控引發間皮瘤癌症的官司，約95%已和解，美國多州政府提起的消費保護訴訟，也達成暫時協議。

這回嬌生打算尋求「預先包裹式」（pre-packaged）破產，若有足夠債權人支持，可加快第11章程序。被告在破產法庭上，會變成無擔保債權人。依據第11章，嬌生將需75%原告支持，破產法庭的法官才會通過此案。

嬌生想用第11章擺脫法律訴訟，而非解決積欠銀行或債權人的債務。要是該公司提案過關，將是此種法條前所未見的使用方式。但預先包裹破產要通過，必須取得債權人的壓倒性支持，這在債主人數相對較少時，比較容易辦到。嬌生將需數萬名原告投票支持此案，投票時間為三個月。

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