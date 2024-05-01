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通膨物價居高不下 跨國餐飲巨擘直言低收入消費者恐乾脆不買

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
麥當勞看到低收入消費者減少購買速食。路透
麥當勞看到低收入消費者減少購買速食。路透

全球多家跨國餐飲巨擘表示，美國經濟能力較差的消費者面對居高不下的物價，必須削減開支度日，顯示通膨居高不下已帶給低收入消費者壓力。

麥當勞可口可樂、雀巢、百事公司分別指出，許多低收入消費者現在已不能吸收物價上漲的衝擊，只能改買其他較便宜的替代品，或是省下來不買。

麥當勞財務長伯登（Ian Borden）在第1季財報說明會說：「消費者無疑對怎麼花錢錙銖必較。」

由於美國政府在新冠疫情期間與之後發放現金支票以刺激經濟，美國消費者支出已展現韌性，經濟條件好的消費者，繼續買更「高貴」的商品，然而低收入消費者卻承受龐大壓力，顯示消費市場益加分岐。

目標客群較偏向收入較低者的麥當勞表示，去年第4季較窮困的顧客便已減少購買速食，改在家裡自己煮食。麥當勞上季營收比去年同期增加5%至61.7億美元，略高於市場預估，但經調整後每股盈餘2.7美元，為兩年來首度低於預期，全球同店銷售成長1.9%，美國同店銷售增長2.5%，也都不如預期。

可口可樂上季財報顯示整體美國需求強健，營收成長3%智113億美元，優於市場預期，並上修營收成長預估區間至8%~9%，但財務長莫菲（John Murphy）說，北美地區在餐館或酒吧等外食銷售趨緩程度甚於預期，因低收入消費者承受物價壓力，「較低收入階層的購買力部分受到擠壓，我認為明顯有轉向追求物超所值的行為改變」，可口可樂計劃為這群消費者推出更大、更划算的包裝。

部分美國大銀行也指出，低收入消費者的經濟壓力愈來愈大。花旗集團表示，家得寶等零售商的聯名信用卡支出紹季下滑，而花旗自己發行的信用卡支出則持續成長，執行長范潔恩（Jane Fraser）把這種高、低收入消費者的開銷分歧形容為「K型經濟」，雖然許多人繼續花錢，但低所得客戶的還款拖欠率和謹慎行為增加。

食品大廠雀巢上季美國銷售減少7.7%，因低收入消費者減少冷凍食品開支。財務長蔓茲（Anna Manz）表示，上季美國提供給低收入民眾的食物津貼減少，及物價長期高漲，導致購買力減弱五成。但她仍樂觀看待未來幾季展望，因為收入水準提高將減輕財務壓力。

百事公司執行長拉瓜塔（Ramon Laguarta）也有類似說法，認為低收入的消費者正抓緊預算。百事上季北美地區飲品部門銷售下滑5%。

可口可樂 消費者 物價 通膨 麥當勞

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