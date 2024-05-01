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澳航App爆個資外洩！可查看其他乘客資料 甚至取消別人航班
澳洲航空（Qantas）爆出App乘客個資外洩事件，不少乘客反映，他們的澳航App裡出現多筆錯誤登機證和航班資訊，甚至還看到其他乘客的訂單，對此澳航表示，已解決問題，並向乘客致歉。
BBC報導，有用戶向ABC說，他日前打開App時，發現App上出現另一名乘客的名字和詳細資料，他甚至還注意到對方的航空的哩程數比自己高，「我每次打開App，就會出現一個新的客戶資訊，包括他預定的航班和哩程數」。
有乘客告訴當地媒體，他們甚至有辦法取消另一名乘客即將飛往歐洲的航班。
科技記者特雷弗朗（Trevor Long）接受Nine News採訪時表示，他在短短15分鐘內就獲得8至12人的詳細資料和有效登機證，社群也出現許多遭遇類似事件的貼文，引發對澳航安全性的擔憂。
澳航表示，已在發現問題約3小時後就解決狀況，目前調查表明，是由最近的系統更新所造成，並向消費者致歉。稍早澳航僅呼籲受影響消費者「注意社群媒體上的詐騙活動」，並建議用戶登出再重新登入。
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