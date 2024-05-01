觀光服務處巴黎揭牌 法旅行社大讚台灣一生必訪

歐洲第一個「台灣觀光服務處」今天於巴黎香榭大道揭牌，盼帶動來台觀光潮。法國旅行社業者告訴中央社，疫情後台灣觀光詢問度暴增，認為台灣是眾神祝福之地，為一生必訪國家。

為強化歐洲布局，觀光署今天在法國巴黎香榭大道成立歐洲地區第一個「台灣觀光服務處」，提供最即時的台灣觀光資訊與諮詢服務，以拓展海外市場。

駐法國代表吳志中在今天的揭牌儀式中表示，很開心台灣終於在巴黎有常設觀光服務處，法國為觀光大國，加上台灣形象正不斷上升，必有很大效益。

交通部觀光署企劃組組長吳潔萍致詞時強調，日前台灣地震已大致修復，且受災範圍限花蓮地區，台灣整體觀光資源及設施未受影響，旅遊安全性高，歡迎全球旅客持續到訪。

揭牌儀式後，交通部觀光署邀請超過60家當地旅行社業者參加台灣觀光說明會。不僅提供服務處相關服務項目，也推介台灣觀光資源，並爭取合作送客、開拓更多觀光商機。

參與說明會的法國旅行社Explorator副主任艾夫拉（Nathalie Evrard）告訴中央社，旅行社首個台灣團地震後出發環島，日前剛返法。他們從南到北，從墾丁國家公園到野柳、陽明山，途經台南、南投等，全台玩透透。

跟著訪台的她表示，「我特別喜歡北投，參觀溫泉博物館，也順道認識台灣與日本的歷史關係。高雄佛光山與全台各地的道教廟宇也讓團員震撼驚豔，這些都是法國沒有的文化，我們學到很多」。

講到美食，艾夫拉不停誇讚：「台灣是我吃得最好的國家，而我是個很挑嘴的人。每天不同的美味真的讓我驚訝，美食真是台灣的強項。對法國人來說吃很重要，我們沒想到能吃這麼好。」

這個旅行社主打10人內的小團，強調與當地深度對話，他們到廟宇和八家將互動交流，甚至上了台灣新聞。

期待進一步探索台灣的艾夫拉感嘆，「在自然方面，台灣真的是被眾神祝福之地。我覺得每個人都要去阿里山，那邊好美，我想留在那裡」。

旅行社Les Maisons du Voyage數年前就開始經營台灣旅遊線。產品負責人費傑茲（Marie Fejoz）告訴中央社，台灣非常具潛力，有文化、自然和大都市，歷史也很豐富，「客人回饋很正面，每個人都被台灣迷倒了」。

她發現，自COVID-19疫情解封後，台灣旅遊的詢問度又更高了，「人數暴增，尤其客製化行程，一直都有客人出發」。

不過費傑茲認為，要在台灣找到同時擁有法語能力與文史背景的導遊較為困難，是唯一可以加強的部分。

行程專員郭雪婷（Pascale Ouellette）曾住台灣3年，「我夢想著回到台灣，彷彿還能聞到士林夜市臭豆腐的味道」，她笑著說。

郭雪婷告訴記者，她總向客人介紹：「我一生去過80個國家，而台灣是我造訪過最美的國家之一，麻雀雖小、五臟俱全，台灣人是所有華人中最和善的，絕對是必訪國家。」

揭牌典禮邀請當地「法國民社館忠義堂」舞獅團助陣，此團由古思萬（Ghyslain Kuehn）來台習藝後，在法國巴黎成立，以推廣台灣廟宇文化為職志。

除了已經設置觀光署辦事處的英國與德國外，法國為歐洲來台第3大客源國，且民眾對台詢問度越來越高。

駐巴黎台灣觀光服務處將由法籍服務人員進駐，透過社群媒體平台及預約面對面等管道，提供台灣觀光資源說明與介紹，同時促進台法雙方旅遊業者間合作與交流，吸引國際遊客。