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台積電ADR相對抗跌 費半重挫、日月光大跌2.8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周二（4月30日）收黑，儘管費城半導體指數重挫近2%，但台積電ADR相對抗跌，收盤下跌0.84%至每股137.34美元，換算並折合台幣後為每股894.85元，較台北交易股票溢價率為13.27%。（路透）
台股ADR周二（4月30日）收黑，儘管費城半導體指數重挫近2%，但台積電ADR相對抗跌，收盤下跌0.84%至每股137.34美元，換算並折合台幣後為每股894.85元，較台北交易股票溢價率為13.27%。（路透）

台股ADR周二（4月30日）收黑，儘管費城半導體指數重挫近2%，但台積電ADR相對抗跌，收盤下跌0.84%至每股137.34美元，換算並折合台幣後為每股894.85元，較台北交易股票溢價率為13.27%。日月光ADR重挫2.8%，聯電跌逾1%。

道瓊工業指數周二（4月30日）收盤跌570.17點，跌幅1.49%，至37,815.92點；標普500指數跌80.48點，跌幅1.57%，至5,035.69點；那斯達克指數跌325.26點，跌幅2.04%，至15,657.82點。

費半指數下跌1.94%至4,673.30點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 163.54 -2.81 148.00 10.50

中華電 CHT 122.85 -1.33 124.00 -0.93

台積電 TSM 894.85 -0.84 790.00 13.27

聯電 UMC 50.17 -1.16 50.70 -1.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 半導體 台積電 台股 指數 日月光

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