AMD盤後重挫7% AI晶片營收財測未令市場驚豔

晶片大廠超微（AMD）預測今年AI晶片銷售將達到40億美元，但未讓投資人感到驚艷，消息拖累AMD盤後股價一度重挫9%，稍後跌幅收斂至7%以內。

AMD執行長蘇姿丰周二（30日）在會議中向分析師表示，AMD預期MI300系列晶片，也就是所謂的AI加速器，今年將產生約40億美元營收。根據分析師說法，這雖然高於先前預測的35億美元，但一些投資人原先預期能多達80億美元。

AMD的AI加速器供應不足 影響本季營收

在AI加速器市場上，AMD被視為輝達（Nvidia）的主要競爭者，該公司正努力縮小與輝達的差距，因輝達在AI晶片市場的占比約80%。

蘇姿丰說，AMD面臨的一項挑戰是如何生產出足夠多的晶片來滿足需求，「我們的供應吃緊。短期內毫無疑問的一點是，只要我們有更多供應，我們就會有需求。」她表示，MI300生產線的供應限制應該會在今年稍晚緩解，但目前對第2季產生影響。

分析師說，相較下，輝達持續大幅超越投資人預期，AI晶片銷售激增。顧問公司Creative Strategies執行長巴哈林說：「我認為投資人希望見到AI相關產品更強勁的需求，但相較於輝達，AMD提升的步調較慢，或許他們沒有達到華爾街所希望的那麼多進展。」

目前急忙採用生成式AI的企業都優先把支出投入AI伺服器晶片，這衝擊了傳統伺服器晶片的需求，然而後者占AMD營收的一大部分。

蘇姿丰表示：「整體AI需求已經超越任何人對2024年的預期。」

雖然AMD一些中央處理器（CPU）被結合在AI晶片中，但與CPU相比，比率更傾向採用更先進的AI處理器。

AMD公布財報後，30日盤後股價重挫接近7%至每股148.22美元；輝達股價盤後一度下跌2.3%，稍後跌幅收斂至1.5%。

本季財測未大幅超越市場預期

展望本季毛利率，AMD預期經調整後毛利率約53%，僅略高於市場預估的52.9%。

AMD對本季營收的預測也平淡，預期營收約57億美元，大致符合分析師預估的57.2億美元。客戶對電玩遊戲硬體晶片的需求疲弱，阻礙營收成長。

上季財報符合預期 但受到遊戲業務營收拖累

回顧上季，剔除特定項目後每股盈餘62美分，營收54.7億美元；分析師預估為每股盈餘61美分，營收54.5億美元。

以各別業務來看，上季資料中心事業營收大增80%至23億美元，分析師原先預期MI300系列AI加速器的營收成長能夠抵銷傳統伺服器市場的疲弱。

遊戲業務營收下滑48%至9.22億美元。AMD原本就已預期這塊業務會出現營收二位數下滑，原因是為微軟Xbox、Sony的PlayStation 5等遊戲主機設計的晶片營收已經「見頂」。根據研究業者Newzoo預測，直到2026年前，PC與遊戲主機營收營收成長幅度預期持續低於疫情前的水準。