投資人消化經濟佳音之際，由於歐元走堅，歐洲股市今天收低。

投資人目光焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）明天將公布的貨幣政策決定。

儘管外界已普遍預期，聯準會明天結束政策會議時，會將借貸成本維持不變；但市場人士仍將仔細研究會後聯準會將發布的聲明，以及屆時聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表的談話，以探尋美國央行官員對於今年其餘時間利率計畫的線索。

倫敦FTSE 100指數微跌2.90點或0.04%，收8144.13點。

法蘭克福DAX指數大跌186.15點或1.03%，收17932.17點。

巴黎CAC 40指數下挫80.22點或0.99%，收7984.93點。