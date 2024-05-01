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蘋果攻AI 狂挖Google人才 至少招手36人跳槽

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金融時報估計，蘋果2018年挖走賈南德瑞亞（John Giannandrea）掌管主管ML和AI策略以來，又從Google至少挖走36人。 （路透）
金融時報估計，蘋果2018年挖走賈南德瑞亞（John Giannandrea）掌管主管ML和AI策略以來，又從Google至少挖走36人。 （路透）

英國金融時報（FT）調查發現，蘋果（Apple）正積極布局於人工智慧（AI）模型和產品，準備向其他科技巨人發動反攻，除了陸續從Google挖走數十名人工智慧（AI）專家，還在蘇黎世秘密成立一個歐洲實驗室。

FT分析LinkedIn個人資料、公開招聘以及研究論文發現，蘋果為了擴充AI和機器學習（ML）團隊，近幾年四處招兵買馬，特別鎖定Google的人才，2018年挖走賈南德瑞亞（John Giannandrea）掌管主管ML和AI策略以來，又從Google至少挖走36人。

蘋果AI和ML研究主管班吉歐（Samy Bengio），原來也是Google頂尖的科學家，蘋果主持「Foundation Model」團隊的龐若鳴，原是GoogleAI語音辨識研究的負責人。

蘋果大部分AI團隊在加州和西雅圖的辦公室工作，但也在蘇黎世擴大一個重要據點。蘋果收購了當地兩家AI新創公司，虛擬實境（VR）的FaceShift和影像識別的Fashwell，促成蘋果在蘇黎世成立了一個研究實驗室，名為「Vision Lab」。

業內人士表示，蘋果的研發專注在行動裝置上建置生成式AI，這一突破將使AI聊天機器人和應用程式能夠在手機的硬體和軟體上運作，不必依靠資料中心的雲端服務。

2020年離開蘋果AI研究部門、重返卡內基美隆大學任教的薩拉赫丁諾夫（Ruslan Salakhutdinov）表示，蘋果一直致力於「盡可能在裝置上發揮功能」，這需要搭配更強大的晶片，以處理驅動AI模型所需的大量數據。

蘋果記憶體晶片供應商之一美光科技執行副總裁薩達納（Sumit Sadana）指出，下一個大趨勢將是「AI智慧手機」，這些手機需要更多DRAM。

另外，薩拉赫丁諾夫認為，蘋果較晚推出AI，是因為語言模式容易說出不正確或有問題的答案。他說：「我認為他們只是更加謹慎，因為他們不能發布他們無法完全控制的東西。」

蘋果6月舉行全球開發者大會（WWDC），屆時外界或許終有機會一睹蘋果投入生成式AI的成果。

摩根士丹利分析師伍德凌認為，新一代iPhone可能擁有更多可語音啟動的智慧個人助理，由升級版的Siri主導，例如可以透過語音和手機上所有應用程式互動。

他說：「在WWDC上，我們期待可預覽到一、兩個讓一般消費者耳目一新的AI功能。」

主管 團隊 語音

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