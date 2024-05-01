美國新核電廠進入商轉

美國喬治亞州第二座新核子反應爐已進入商轉，為多年來不斷追加預算、施工進度一再延宕的工程畫下句點。但因造價高昂、未來民眾支付的電費可觀，這座新核電廠可能成為絕響。

喬治亞電力公司與其他股東29日宣布，Vogtle廠四號機組正式進入商轉，加入去年夏季開始商轉的三號機組行列，是美國數十年來僅見的兩座新核子反應爐。這兩座新核子反應爐號稱可供應50萬戶用電需求，而且不排放任何的碳。

據美聯社估算，新四號Vogtle反應爐目前為止共耗費喬治亞電力公司及其他三個大股東310億美元。若加計原始承包商西屋因停止施工而付給Vogtle所有權人的37億美元違約費，總價將近350億美元。

由於Vogtle所費不貲，可能使公用事業公司打消建新核電廠的念頭。

喬治亞州用電客戶已為這座史上最昂貴核電廠支付數十億美元，家庭用電戶平均分擔約1,000美元。非營利消費者權益組織「喬治亞觀察」執行董事寇伊爾說：「這是最昂貴的電力...喬治亞電力顧客，特別是住宅用電戶，繳電費將很吃力。」

這些反應爐原本預定斥資140億美元、不晚於2017年即可完工。

喬治亞州長坎普仍宣稱這是「歷史性成就」，喬治亞電力母公司南方電力執行長渥馬克指出，Vogtle加入發電，可望使該州電網更穩定，協助達成2050年淨零碳排目標。