歐元區Q1經濟成長優於預期 4月通膨趨穩

今天公布的官方數據顯示，歐元區第1季經濟成長幅度優於預期、走出衰退陰霾，而4月的通膨年增率則維持在2.4%。

法新社報導，經濟學家表示，儘管經濟有所成長，但這些數據不太可能阻止歐洲央行（ECB）在6月依照市場預期降息的腳步。

歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區今年頭3個月的經濟成長率較前1季增加0.3%，優於財經數據供應商慧甚（FactSet）及彭博（Bloomberg）訪調分析師預估的0.1%。

歐元區去年下半年國內生產毛額（GDP）連續2季萎縮0.1%，陷入技術性衰退。

不過，歐洲最新成長數據優於預期，消費者物價方面也有令人振奮的消息。

歐盟統計局表示，歐元區4月通膨年增率一如經濟學家預期，維持在2.4%，與3月持平，仍接近歐洲央行設定的2%通膨目標。

歐洲央行官員也樂見最新公布的核心通膨數據（不計能源、食品及菸酒等波動商品）。4月核心通膨率為2.7%，較3月的2.9%放緩；這是歐洲央行緊盯的一項重要指標。

自俄羅斯攻打烏克蘭、引發能源危機以來，歐元區通膨已從2022年10月的10.6%高峰明顯回落。

歐洲央行從2022年7月起大舉升息，以抑制飆升的物價，但在過去數月裡維持利率按兵不動，這段期間外界呼籲降息的聲浪高漲。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家肯寧翰（Andrew Kenningham）表示：「今天公布的第1季GDP優於預期，意味歐元區已走出衰退，而4月核心及服務業通膨雙雙下滑，這也不會阻止歐洲央行6月啟動寬鬆週期的腳步。」

此外，德國聯邦統計局（Destatis）今天公布的初步數據顯示，德國今年第1季的經濟產出較前1季提升了0.2%。

根據修正後的數據，德國去年第4季經濟萎縮0.5%，比先前預估的0.3%更糟。

德國聯邦統計局表示，2024年第1季經濟有所成長，反映營建業和出口均有改善，但家庭消費下滑。

過去數月裡，德國瀰漫悲觀經濟氛圍，企業必須設法應對能源成本攀升、高通膨及利率續升等難題。

但隨著能源成本下降和通膨放緩，德國經濟展望已有改善。柏林當局上週調升今年的經濟成長率預測，從0.2%調高至0.3%。

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）也在今天公布，法國上季經濟成長幅度優於預期，4月通膨放緩，這對背負巨額債務的政府來說是個好消息。

根據INSEE的資料，今年第1季經濟較前1季擴張0.2%，高於之前預估的零成長率，並較前1季度的0.1%增幅加速成長。

最新數據還顯示，法國4月通膨率為2.2%，相較之下，3月的消費者物價增幅為2.3%。

法國經濟成長優於預期、通膨趨緩之際，總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府正為控制持續增長的政府債務面臨龐大壓力。

法國預算赤字已超出當局估算，使馬克宏在未來4年內將國家財政帶回正軌的承諾遭到削弱。

國際信評機構也對法國當局的減債目標抱持懷疑態度。

法國去年預算赤字占GDP比重已擴大至5.5%，但當局仍堅持2027年將使預算赤字占比降至3%的目標。