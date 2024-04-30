成立僅1年多…澳洲廉航Bonza暫停所有航班 專家：打從一開始就注定失敗

澳大利亞廉價航空公司Bonza今天取消所有航班，在公司成立僅15個月後，討論存續問題。

法新社報導，電視影像顯示，墨爾本機場（Melbourne Airport）內的Bonza櫃台空無一人，有乘客因Bonza航班取消而滯留。

執行長喬丹（Tim Jordan）在提供給法新社的聲明中說：「Bonza已暫停原定今天營運的服務，目前正在討論公司持續營運能力。」

「我們向受到影響的顧客表示歉意，我們正在儘快確定前進的方向，以確保公司能在澳洲國內航空市場中持續競爭。」

Bonza 2023年1月成立時引發轟動，該公司承諾透過機上精釀啤酒、香腸和輕鬆的空服員制服，帶給乘客接地氣的澳洲體驗。

最重要的是，Bonza保證票價低至49澳幣（32美元），其航線通常飛往較小的區域機場。

Bonza獲得美國投資公司777 Partners支持，法新社記者已聯繫777 Partners詢問對此事的看法。

顧問公司戰略航空解決方案（Strategic AviationSolutions）分析師漢斯福特（Neil Hansford）表示，Bonza打從一開始就注定失敗。

他說：「這個模式完全錯誤，他們試圖在沒有經過驗證密度的航線上飛行，這是一種僅限休閒的產品。」

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