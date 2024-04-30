舊金山富人指標 年賺70萬或淨資產470萬美元

中央社／ 舊金山29日專電

每個人對富有的想像不一，舊金山紀事報今天依據各項調查，指出舊金山生活成本高，民眾認為身為有錢人的門檻是家庭年平均收入達70萬美元（約新台幣2280萬元），或擁有470萬美元淨資產

舊金山紀事報今天引述金融理財網站Bankrate的一項調查指出，現今通膨加上利率攀升，要實現個人「財富舒適」需要付出很大代價。美國人認為的「財富舒適」，是家庭平均年收入達到23萬3000美元。

至於要成為富人或實現「財富自由」，他們認為需要多賺一倍、也就是家庭平均年收入要達到48萬3000美。根據人口普查數據，這是美國家庭收入排名前2%的家庭所賺取的數字。

舊金山灣區為全美收入最高的地區之一，民眾對富有的門檻要求則更高。

舊金山紀事報綜合Bankrate和財經網站DQYDJ，指出舊金山都會區民眾對富有的看法是家庭年平均收入達70萬美元，灣區另一大城聖荷西更高達85萬美元。

這個數字不僅引發灣區媒體熱議，事實上，大部分灣區民眾也望塵莫及，因為灣區家庭收入的中位數大約是12萬美元。

除了年收入外，還有其他指標可做為衡量富人標準，特別是在灣區，擁有不動產也是重要財富來源，因為當地房地產價值在全美名列前茅。

嘉信理財（Charles Schwab）另一項調查發現，灣區居民認為須持有約470萬美元的淨資產才會感到富有，雖然自稱富有的受訪對象平均淨資產僅略高於72萬美元。

Bankrate分析師蓋利（Alex Gailey）表示，相較於其他城市，舊金山灣區生活成本高，特別是住房成本，因此當地居民必須賺更多錢才會感到富有。

舊金山灣區房價高、房屋庫存低，使得希望定居和買房變得更加不易。蓋利補充，除非年收入高於6位數美元，否則很容易因為房價過高被趕出灣區。

舊金山 財富 資產

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