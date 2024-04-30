快訊

「土耳其人」注意！Google One漲價1倍網友哀號 驚見這狀態：年繳便宜翻掉

陸10年內主宰全球智能電動車市場？雷軍、李斌恐非說大話

日女童鐵道送命！「第四種平交道」安全存廢問題

滙豐Q1財報優於預期 但意外宣布執行長退休

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
滙豐控股30日公布優於預期的第1季財報，並宣布執行長奎恩退休。路透
滙豐控股30日公布優於預期的第1季財報，並宣布執行長奎恩退休。路透

滙豐控股周二公布上季財報，表現優於預期，於此同時，執行長奎恩（Noel Quinn）意外宣布退休，該銀行董事會已正式開始尋找繼任者，根據聲明，將同時考慮內部和外部候選人。在繼任者出爐前，奎恩將留任以確保平穩過渡。

滙豐1月到3月的營收為208億美元，比去年同期成長0.3%，高於倫敦證交所集團的預測中值約169.4億美元。稅前利潤127億美元，低於一年前的128.8億美元，但高於分析師預估的126.1億美元。稅後利潤降至108.4億美元，低於2023年第1季的110.3億美元。滙豐已批准派發期中股息每股10美分，及特別股息每股21美分。

同日，該銀行宣布執行長奎恩退休。2020年3月上台的奎恩在任期內進行了一系列戰略檢討，最終決定拓展亞洲業務，減少在美國法國等西方已開發國家市場的投資。

滙豐控股執行長奎恩（Noel Quinn）周二宣布退休。路透
滙豐控股執行長奎恩（Noel Quinn）周二宣布退休。路透

倫敦 法國 美國

延伸閱讀

美眾院中國委員會新主席走馬上任 首重阻北京攻台

台積電權重太高 牽動美國窄基指數

美商務部長雷蒙多：美國是非洲最佳選擇、俄中都不如美

習近平訪問歐洲三國 將與馬克龍討論烏克蘭戰爭

相關新聞

麥當勞在大陸擬開逾1萬家門市 暗黑料理 vs.愛國消費

美國消費品牌在中國大陸市場處於消費需求不振和所謂「愛國消費」的趨勢下，麥當勞（McDonald's）仍大刀闊斧，不僅最近...

滙豐Q1財報優於預期 但意外宣布執行長退休

滙豐控股周二公布上季財報，表現優於預期，於此同時，執行長奎恩（Noel Quinn）意外宣布退休，該銀行董事會已正式開始...

IMF大幅調高亞洲今年經濟成長預測 台韓也上修

國際貨幣基金（IMF）公布更新的世界經濟展望報告，大幅調高對亞洲今年經濟成長的預測，主要反映對中國大陸和印度兩大經濟體前...

全球化！Uniqlo母公司目標80%經理非日本人

Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）為了幫助公司拓展全球市場，增加海外人才招募，目標在2030年以前，...

三星上季獲利好到「十級跳」 預期AI帶旺下半年需求

三星電子公布上季營業利益跳增十倍，因為部分拜AI熱潮所賜，帶動記憶晶片價格自慘烈的谷底急遽回升。三星表示，預期下半年來自...

車用晶片大廠NXP獲利略優於預期 盤後股價大漲

荷蘭晶片製造商恩智浦半導體（NXP）周一公布第1季財報符合該公司業績展望，盤後股價應聲上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。