滙豐Q1財報優於預期 但意外宣布執行長退休
滙豐控股周二公布上季財報，表現優於預期，於此同時，執行長奎恩（Noel Quinn）意外宣布退休，該銀行董事會已正式開始尋找繼任者，根據聲明，將同時考慮內部和外部候選人。在繼任者出爐前，奎恩將留任以確保平穩過渡。
滙豐1月到3月的營收為208億美元，比去年同期成長0.3%，高於倫敦證交所集團的預測中值約169.4億美元。稅前利潤127億美元，低於一年前的128.8億美元，但高於分析師預估的126.1億美元。稅後利潤降至108.4億美元，低於2023年第1季的110.3億美元。滙豐已批准派發期中股息每股10美分，及特別股息每股21美分。
同日，該銀行宣布執行長奎恩退休。2020年3月上台的奎恩在任期內進行了一系列戰略檢討，最終決定拓展亞洲業務，減少在美國和法國等西方已開發國家市場的投資。
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