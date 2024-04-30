滙豐Q1財報優於預期 但意外宣布執行長退休

滙豐控股周二公布上季財報，表現優於預期，於此同時，執行長奎恩（Noel Quinn）意外宣布退休，該銀行董事會已正式開始尋找繼任者，根據聲明，將同時考慮內部和外部候選人。在繼任者出爐前，奎恩將留任以確保平穩過渡。

滙豐1月到3月的營收為208億美元，比去年同期成長0.3%，高於倫敦證交所集團的預測中值約169.4億美元。稅前利潤127億美元，低於一年前的128.8億美元，但高於分析師預估的126.1億美元。稅後利潤降至108.4億美元，低於2023年第1季的110.3億美元。滙豐已批准派發期中股息每股10美分，及特別股息每股21美分。