艾克爾下半年營運看佳 續擴AI先進封裝產能

半導體封測大廠艾克爾（Amkor）預估，第2季營收可季增6%，較以往季節性表現略佳，下半年營運展望相對強勁。艾克爾持續在韓國布建AI應用高階2.5D封裝產能，也持續在美國亞利桑那州建立先進封裝和測試廠區。

艾克爾29日公布今年第1季財報並展望第2季營運，艾克爾預期第2季營收約落在14億美元至15億美元區間，若取中間值14.5億美元，較第1季13.7億美元成長約6%，較2023年同期持平，預期較以往季節性表現略佳。

艾克爾第2季毛利率估13%至15%，第1季毛利率14.8%；第2季獲利估3500萬美元至7500萬美元，第1季獲利5900萬美元，第2季每股稀釋純益估0.14美元至0.3美元，第1季為0.24美元。

展望下半年，艾克爾表示，第1季營運可望觸底，第2季逐步回溫，預估下半年營運展望相對強勁。展望今年資本支出，艾克爾維持上次法說會預期規模7.5億美元。

在應用端，艾克爾預期，今年智慧型手機市況約成長低個位數百分比，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）相關終端應用，帶動高階封裝需求；儘管第1季車用和工控營收年減22%，不過艾克爾仍長期看好半導體車用電子成長趨勢，帶動封裝需求。

在全球布局，艾克爾指出，在韓國優化高階2.5D封裝產能，鎖定AI需求，艾克爾在越南持續推動先進系統級封裝（SiP）以及記憶體相關封裝項目認證，也持續在美國亞利桑那州建立先進封裝和測試廠區。