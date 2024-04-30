泰越出口不夠力 匯價跳水

越南和泰國貨幣原本就因美元強勢和聯準會（Fed）偏鷹而備受打擊，新公布的出口數據意外低於預期，讓兩國幣值再次受創，越南盾29日徘徊在歷史低點，泰銖也在六個月低點附近打轉。

越南統計總局（GSO）29日公布，4月出口估計年增10.6%至309.4億美元，低於市場預期的年增14%，主要是服飾、鞋品、漁業領域的出口表現，落後復甦中的電子產品。4月電子產品出口年增32.6%至53億美元。

越南盾聞訊貶至25,341兌1美元。本月稍早更一度觸及歷來新低，今年迄今已貶值4.2%。

當局若出手撐匯，需要動用外匯存底，但由於該國4月進口激增近20%，導致當月貿易順差降至6.8億美元，寫一年新低。貿易順差減少，代表流入美元減少，可用來補充外匯存底的銀彈隨之變少。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）認為，越南今年國內生產毛額（GDP）增幅無法達標，預測GDP將成長5.6%，低於當局設定的6.0%~6.5%。該機構並說，作為越南最大出口市場的美國，利率可能維持高檔更長一段時間，加上整體外部展望疲弱，下半年出口需求雖然有望提高，但增幅或許有限。

經濟成長放緩之際，該國央行可能無法延續去年降息四次的步調，繼續寬鬆貨幣政策。理由是油價攀升，導致4月消費者物價指數（CPI）年增4.4%，寫15個月最大增幅。

萬神殿總經公司（Pantheon Macroeconomics）指出，該國幣值探底、外匯存底日益降低，央行也許會升息阻貶。

另一方面，泰國商務部同日宣布，3月出口年減10.9%，遜於市場估計的年減4.5%，也不及前月的年增3.6%，使得該國連續第三個月出現貿易逆差。

泰銖一度貶至37.089兌1美元，逼近六個月低點，今年來已重貶7.9%。