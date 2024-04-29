快訊

日圓一再走貶且早跌破底線 日本當局為何仍然袖手不管？

寶林茶室中毒案奪第4命！40歲女器官衰竭搶救不治 王必勝：仍有2人住院治療

世界經濟論壇主席警告：全球債務之高 拿破崙戰爭以來沒見過

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
世界經濟論壇（WEF）主席布倫德。路透
世界經濟論壇（WEF）主席布倫德。路透

世界經濟論壇（WEF）主席布倫德（Borge Brende）周日於沙烏地阿拉伯利雅得舉行的一場特別會議上發言警告，全球債務比率攀升到1820年代以來未曾見過的水準，已開發經濟體面臨「停滯性通膨」風險。如果不採取正確措施，世界將面臨十年的低成長。

他受訪表示，全球經濟展望嚴峻，「今年的全球經濟成長估約3.2%，這不算糟，但不同於以往，過去幾十年的趨勢都是4%」。

被問及如何避免低成長，他指出「不能陷入貿易戰，我們仍然必須互相貿易」。

布倫德解釋：「貿易將發生變化，全球價值鏈將有更多近岸外包和友岸外包，但我們不該因噎廢食。我們還必須解決全球債務處境。自拿破崙戰爭以來，未有這樣的債務，我們的債務已接近全球國內生產毛額（GDP）的100%。」

他說，各國需考慮如何減債，並採取正確的財政措施，以免引發經濟衰退。他也提到持續的通膨壓力，認為生成式AI可能是開發中國家的機遇。

他的警告與國際貨幣基金（IMF）最近的一份報告不謀而合，該報告指出，去年全球公共債務占GDP的比重已升至93%，比疫前的水準高出9個百分點，預計這個十年結束前，全球公共債務可能接近國內生產總值的 100%。

布倫德還說，目前全球經濟面臨的最大風險是「我們所面臨的地緣政治衰退」，強調近期伊朗和以色列間的緊張局勢。他說，「不可預測性太高，很容易就會失控。如果以色列和伊朗的衝突升級，油價可能一夜之間飆到150美元。那當然對全球經濟極具破壞力」。

債務 經濟衰退 通膨

延伸閱讀

傳國際刑事法院將下令逮捕以色列總理 美國已設法開始阻止

美國務院：布林肯將訪以色列和約旦

預期以色列幾天內攻拉法 巴勒斯坦主席喊話：美國是能阻止的唯一國家

哈瑪斯發影片盼交換人質 歐美大學挺巴、反以聲浪蔓延

相關新聞

制裁何用？留俄西方銀行去年交稅283億元 較戰前多4倍維穩俄金融

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭遭國際制裁，許多西方國家銀行承諾減少在俄營運，不過金融時報分析發現，留守俄國的前幾大西方國...

日圓一再走貶且早跌破底線 日本當局究竟要袖手到何時

日圓不斷走貶，且早已跌破日本所謂的底線，跌勢至此，交易員不禁要問：當局究竟什麼時候才會進場阻貶日圓？為何至今仍然袖手不管...

世界經濟論壇主席警告：全球債務之高 拿破崙戰爭以來沒見過

世界經濟論壇（WEF）主席布倫德（Borge Brende）周日於沙烏地阿拉伯利雅得舉行的一場特別會議上發言警告，全球債...

股神巴菲持青睞的住友商社 避險基金Elliott傳出也累積大量持股

根據知情人士，知名的美國避險基金公司Elliott Management已在「股神」巴菲特（Warren Buffett...

Fed轉向討論今年是否不降息「降幾次」已成過去話題

彭博資訊分析，聯準會內部的討論正開始從今年要降息多少次，轉向今年全年是否應該要降息。

本周開盤前 五件國際事不可不知

微軟和Alphabet優於預期的財報帶動美股上周五（26日）加速上漲，標普500指數創今年來最佳單周表現，幾乎完全收復前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。