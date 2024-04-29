世界經濟論壇主席警告：全球債務之高 拿破崙戰爭以來沒見過

世界經濟論壇（WEF）主席布倫德（Borge Brende）周日於沙烏地阿拉伯利雅得舉行的一場特別會議上發言警告，全球債務比率攀升到1820年代以來未曾見過的水準，已開發經濟體面臨「停滯性通膨」風險。如果不採取正確措施，世界將面臨十年的低成長。

他受訪表示，全球經濟展望嚴峻，「今年的全球經濟成長估約3.2%，這不算糟，但不同於以往，過去幾十年的趨勢都是4%」。

被問及如何避免低成長，他指出「不能陷入貿易戰，我們仍然必須互相貿易」。

布倫德解釋：「貿易將發生變化，全球價值鏈將有更多近岸外包和友岸外包，但我們不該因噎廢食。我們還必須解決全球債務處境。自拿破崙戰爭以來，未有這樣的債務，我們的債務已接近全球國內生產毛額（GDP）的100%。」

他說，各國需考慮如何減債，並採取正確的財政措施，以免引發經濟衰退。他也提到持續的通膨壓力，認為生成式AI可能是開發中國家的機遇。

他的警告與國際貨幣基金（IMF）最近的一份報告不謀而合，該報告指出，去年全球公共債務占GDP的比重已升至93%，比疫前的水準高出9個百分點，預計這個十年結束前，全球公共債務可能接近國內生產總值的 100%。

布倫德還說，目前全球經濟面臨的最大風險是「我們所面臨的地緣政治衰退」，強調近期伊朗和以色列間的緊張局勢。他說，「不可預測性太高，很容易就會失控。如果以色列和伊朗的衝突升級，油價可能一夜之間飆到150美元。那當然對全球經濟極具破壞力」。