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本周Fed會議 鮑爾很可能轉向鷹派

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
美國通膨率居高不下，Fed主席鮑爾預料將在本周宣布利率決策時態度轉鷹，暗示決策官員目前預估的今年降息幅度縮小，甚至不排除升息。（路透）
美國通膨率居高不下，Fed主席鮑爾預料將在本周宣布利率決策時態度轉鷹，暗示決策官員目前預估的今年降息幅度縮小，甚至不排除升息。（路透）

本周全球財經新聞聚焦於美東時間四月卅日、五月一日召開的美國聯準會（Ｆｅｄ）會議，預料不會調整利率；但基於三月通膨率再度高於預期，主席鮑爾的立場很可能轉向「鷹派」。

從三月Ｆｅｄ會議以來，決策官員的談話顯示對通膨下降的信心明顯下降，立場也由「鴿派」轉向「鷹派」。尤其是芝加哥區聯邦準備銀行總裁古斯比（大鴿派）在封口期內仍表示，一連串偏熱的通膨數據顯示「通膨（下降）進展已經停頓」，聯準會必須「重新校準」政策，更預示本周的決策將轉向「鷹派」。

彭博資訊指出，鮑爾至少將表示決策官員現在預期今年的降息幅度將會「較小」，或暗示不會降息，甚至可能表示並不排除升息。聯準會也將進一步說明如何放緩縮減資產負債表的速度，並強烈暗示將於七月開始執行。

經濟數據方面，美國將於周二公布第一季就業成本指數（ＥＣＩ），預估將上升百分之一點一；由於廿五個州及華盛頓特區平均調高最低工資百分之五點八，預料工資升幅將明顯偏高，使聯準會更加相信通膨仍然太高。

此外，周四將公布的第一季生產力報告，市場預估僅成長百分之○點七，遠低於上一季的百分之三點二升幅，這也對通膨減緩不利；周五公布的四月就業數據，預估非農業就業人數將增加廿萬人，遠低於三月的卅點三萬人增率；新增就業可能集中於醫療服務等產業，而對景氣循環高度敏感的產業將減緩雇用速度，甚至裁員。彭博經濟預估，失業率將小幅上升到百分之三點九；如果今年底失業率升到百分之四點五，Ｆｅｄ今年內將降息兩碼，否則利率可能完全不動。

至於三月企業求才人數預料將小幅下降到八五八萬人，求才／失業比率將從一點三六降到一點三三，顯示勞動市場稍稍趨鬆，未來幾個月工資升幅可能減弱。至於四月製造業ＩＳＭ指數預料將回降到萎縮區，為四十九點五；服務業擴張速度也減緩，指數從五十一點四降到五十一。預示第二季經濟活動可能進一步減弱。

失業 聯準會 通膨

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