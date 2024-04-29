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越南觀光勝地 躍外資重鎮

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
越南廣寧省近年來廣增基礎建設，加上全球供應鏈多元化的影響，吸引大量外資。（路透）
越南廣寧省近年來廣增基礎建設，加上全球供應鏈多元化的影響，吸引大量外資。（路透）

越南觀光勝地下龍灣所在的廣寧省，近年來由於廣增基礎建設、及全球供應鏈多元化的影響，吸引大量外資，成為外國投資重鎮。

日經新聞報導，擁有「海上桂林」之稱的下龍灣，去年吸引260萬名外國觀光客造訪，占全年入境越南觀光人數的21%。

越南統計局資料更顯示，下龍灣所在的廣寧省去年吸引31億美元的外國直接投資（FDI），超越河內和胡志明市等經濟重鎮所在的省分和城市。排名居次的是吸金26.8億美元的太平省；北江省以15.3億美元位居第三。

廣寧省今年第1季預料能再吸引10億美元FDI，全年FDI總額可能連續第二年突破30億美元。

隨著美中貿易戰升溫，廣寧省因為緊鄰中國大陸且擁有250公里海岸線，具備維持現有供應鏈和方便產品出貨等優點，已成為外資企業從中國大陸轉移製造據點的首選地之一。

近來廣寧省的液化天然氣（LNG）廠和風電場增加，還有擁有豐富的礦物資源，促使太陽能電池科技、電子設備和石化產品等產業在當地擴大布局。

河內和胡志明市過去一直是越南的外資重鎮，但這兩座城市的勞動成本和工業園區租金近年大幅上漲。

另據越南統計局資料，2022年河內每月平均薪資為886萬越南盾，遠高於廣寧省的703萬越南盾。

越南投資計畫部23日表示，2030年前將開始興建兩條連接河內與中國大陸的高速鐵路。

外資 越南

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