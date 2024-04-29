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AI熱潮催動 公用事業翻紅

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
AI熱潮帶動資料中心龐大用電需求，公用事業是秘密贏家。（路透）
AI熱潮帶動資料中心龐大用電需求，公用事業是秘密贏家。（路透）

在股市的人工智慧（AI）熱潮中，投資人發現了一個有趣的投資標的：向來被認為枯躁且索然無味的公用事業類股，主要是預期資料中心與AI的龐大用電需求，將帶動這個族群的股價上漲。

彭博資訊報導，除了科技業，公用事業也與AI有關，因為開發與操作AI需要龐大的能源。Unisys公司的雲端、應用程式及基礎設施解決方案資深副總裁兼總經理納格拉普爾說：「資料中心的電力需求已經很龐大了，而AI的熱潮對電力的需求更是一飛沖天。」

去年標普500指數飆升24%，但公用事業類股下挫10%，為2008年以來最大跌幅，也是該指數表現最差的類股。但這不令人意外，因為在利率居高不下期間，這個族群的股價表現通常不佳。

然而，公用事業類股今年收復了部分失土，累計上漲4.4%，原因除了業者勵行成本管控，抵銷了高額的再融資費用和創紀錄的資本支出，投資人對此類股看法的最大改變，是看到AI資料中心對電力的需求。

花旗集團負責公用事業部門的主管萊文說，AI題材吸引了投資人的濃厚興趣，「有潛力成為公用事業最大的驅動力」。

在全美各地，公用事業商正在準備迎接資料中心與AI的激增用電需求。電力業者Exelon公司執行長布特勒說，AI將協助帶動芝加哥地區資料中心的電力需求飆增900%，相當於四座核電廠的發電量。全最大電力廠商南方公司（Southern Corp）預測，該公司的電力銷售年成長率將上升至6%，其中80%來自資料中心。

高盛為想利用AI爆炸性商機賺錢的投資人成立了兩個投資籃子Power Up America和Data Center Equipment，今年來，前者飆升近28%，後者上漲了逾18%。

成長率 投資人 指數

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