馬斯克訪陸 推廣全自駕
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在延後造訪印度一周後，28日卻意外造訪中國大陸，並與中國大陸國務院總理李強會面，表示將深化和中國大陸的合作。知情人士透露，馬斯克此行尋求在中國大陸推出全自動駕駛（FSD）輔助軟體，並希望獲准把在中國大陸收集的數據傳輸到國外，以訓練自駕技術的演算法。
中國大陸官媒央視新聞報導，馬斯克是應中國貿促會邀請造訪北京，在與中國貿促會會長任鴻斌碰面後，和李強會面。馬斯克表示特斯拉願意深化和中國大陸的合作，李強則讚揚特斯拉是中美貿易合作的成功範例。
不過，馬斯克原本預定21~22日造訪印度，包含與印度總理莫迪會面，之後卻因特斯拉代表團「非常龐大」而取消。
馬斯克造訪北京，也正值北京車展正在舉行。彭博資訊與路透引述知情人士的話報導，馬斯克將與中國大陸高階官員討論在中國大陸推出FSD軟體，並且希望獲得當局批准，在中國大陸收集的數據傳輸到國外，以訓練自駕技術的演算法。但央視新聞的報導未提到馬斯克和李強討論FSD。
特斯拉四年前推出FSD軟體，卻始終未能在中國大陸這塊該公司的第二大市場上市，馬斯克本月也在他旗下的社群媒體X表示，中國大陸消費者「非常近期」有望取得FSD，他之後在特斯拉財報說明會表示，計劃在監管當局的批准下，在任何能獲准的市場推出壽監管的自駕系統，他認為包含中國大陸。
小鵬汽車等特斯拉的對手都已推出類似軟體，希望取得贏過特斯拉的優勢
此外，特斯拉車輛也因為配備用於自駕輔助系統的攝影機鏡頭，遭禁止進入中國大陸軍事建築與一些其他政府單位。
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