美通膨高掛 Fed鷹聲再起

隨著美國最新數據顯示通膨率居高不下，聯準會（Fed）主席鮑爾預料將在本周宣布利率決策時，態度轉向「鷹派」，暗示決策官員目前預估的今年降息幅度「縮小」，甚至可能暗示完全不降息，或是不排除升息。

Fed預定美東時間4月30日-5月1日召開利率決策會議，並於美東時間1日下午2時（台灣時間2日凌晨2時）宣布決策，預料將維持基準利率區間於5.25%-5.5%不變。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed本周按兵不動的機率為97.6%。

但基於3月通膨率再度高於預期，鮑爾的立場可能轉向「鷹派」。彭博資訊經濟學者預期，鮑爾至少將表示，決策官員現在預期的今年降息幅度將「較小」，或暗示不會降息，甚至可能表示不排除升息。

Fed預料也將進一步說明如何放緩縮減資產負債表的速度，並強烈暗示將於7月開始執行。

從3月Fed會議以來，決策官員的談話顯示對通膨下降的信心明顯下降，立場也由「鴿派」轉向「鷹派」，尤其是芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（大鴿派）在決策會前緘默期內仍表示，一連串偏熱的通膨數據顯示「通膨（下降）進展已經停頓」，Fed必須「重新校準」政策，預示本周決策將轉向鷹派。

本周另一個重要的經濟數據，為5月3日出爐的4月就業報告，非農業就業人數預料將增加25萬人，遠少於3月新增的30.3萬人；新增就業可能集中於醫療服務等產業，對景氣循環高度敏感的產業則將減緩雇用速度，甚至裁員。

4月失業率預估將維持在3.8%，彭博經濟學者認為，如果今年底失業率升到4.5%，Fed今年底前將降息2碼，否則可能完全不降。

此外，美國30日將公布第1季就業成本指數（ECI），預估將上升1.1%；由於25州及華盛頓特區平均調高最低工資5.8%，預料工資升幅將明顯偏高，使Fed更加相信通膨仍然太高。第1季非農生產力報告將在5月2日發布，市場預估僅成長0.7%，遠低於上一季的3.2%升幅，也對通膨減緩不利。

供給管理協會（ISM）本周也將陸續公布4月製造業指數與服務業指數，彭博經濟學者預期，製造業指數可能降至49.5，顯示景氣再度陷入萎縮，服務業指數也將降到51，景氣擴張速度減緩，預示第2季經濟活動可能進一步減弱。