放棄永久停火？哈瑪斯透露正在研議最新停火條件 有望快速重啟和談
英國衛報報導，哈瑪斯27日透露，正在研究加薩停火協議的最新條件，繼媒體前一日報導埃及代表抵達以色列，可望快速重啟延宕已久的協商。
哈瑪斯政治部門副首領哈雅（Khalil al-Hayya）表示4月13日已透過埃及和卡達收到以色列停火提議，「研究過後」將提出回覆。
哈瑪斯此前堅持永久停火，但遭以色列回絕。
重啟停火協議的跡象在聯合國提出警告後隨之而來。聯合國警示，加薩將在未來6周內達到飢荒臨界點。許多救援組織也稱，以色列宣示進攻南加薩城市拉法，將大幅加劇當地的人道浩劫狀況。
埃及、卡達和美國自從去年11月談成維持1周的停火協議後，至今沒有最新進度。
📌了解更多以巴衝突資訊…
🔸【戰火發生時間軸】以巴衝突不斷更新 一文追蹤最新戰況
🔸【故事背後的歷史】哈瑪斯突襲 看懂以色列、巴勒斯坦百年仇恨
🔸【以巴衝突懶人卡】百年仇恨難解！看現場、戰火故事、戰爭影響
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言