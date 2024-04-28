放棄永久停火？哈瑪斯透露正在研議最新停火條件 有望快速重啟和談

英國衛報報導，哈瑪斯27日透露，正在研究加薩停火協議的最新條件，繼媒體前一日報導埃及代表抵達以色列，可望快速重啟延宕已久的協商。

哈瑪斯政治部門副首領哈雅（Khalil al-Hayya）表示4月13日已透過埃及和卡達收到以色列停火提議，「研究過後」將提出回覆。

哈瑪斯此前堅持永久停火，但遭以色列回絕。

重啟停火協議的跡象在聯合國提出警告後隨之而來。聯合國警示，加薩將在未來6周內達到飢荒臨界點。許多救援組織也稱，以色列宣示進攻南加薩城市拉法，將大幅加劇當地的人道浩劫狀況。

埃及、卡達和美國自從去年11月談成維持1周的停火協議後，至今沒有最新進度。

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