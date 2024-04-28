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美股創最大單周漲勢 行情續熱看蘋果

聯合報／ 編譯劉忠勇陳苓、記者鍾張涵／綜合報導
科技股勁揚，帶動美股上漲。路透
科技股勁揚，帶動美股上漲。路透

微軟和字母公司（Alphabet）財報優於預期，拉動美股二十六日強漲，標普五百指數創今年來最佳單周表現，幾乎完全收復前一周失地，外電指出，本周就看美國「科技七雄」壓軸公布財報的蘋果和亞馬遜能否再掀一波人工智慧（ＡＩ）狂潮。

ＡＩ的重大影響力還展現在國安領域，外電指出，美國國土安全部昨日宣布就研發人工智慧的「安全與保障」成立顧問委員會，成員包括OpenAI執行長奧特曼、微軟執行長納德拉、Alphabet、ＩＢＭ等企業高層，以及輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰。

路透和法新社報導表示，該委員會將為運輸部門、管線和電網營運商、網路服務提供商等制定相關建議，「預防和準備因應關鍵服務受ＡＩ相關干擾情事，以免影響國家或經濟安全、公眾健康或安全」。美國國土安全部長馬約卡斯指出，委員會將協助確保ＡＩ科技的安全開展，設法因應這類科技對能源、公用事業、交通、國防、資訊科技等關鍵服務所構成的威脅。

微軟、字母公司上周都宣布亮眼財報，微軟營收成長百分之十七，獲利來到每股二點九四美元輾壓分析師預期；字母公司在雲端運算成長下也繳出亮麗佳績，獲利大增百分之五十七，激勵該公司二十六日收盤市值突破二兆美元大關，為歷來首見。

科技巨人承諾將大舉投資ＡＩ領域，讓美國半導體股在輝達領軍下反攻大漲百分之六點二，台積電ＡＤＲ也上漲百分之一點三。一周下來輝達大漲百分之十五，市值增近二千九百億美元，創五月來最佳單周表現。費半和台積電ＡＤＲ也分別上漲百分之十和百分之八點三，幾乎快扳回前一周頹勢。

美國科技七雄的重量級財報本周由亞馬遜和蘋果上場，從Meta和英特爾因展望不佳遭到投資人重懲來看，投資人對不如預期的業績毫不寬宥。

台積電 美國

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