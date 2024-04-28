大陸需求下降拖累 保時捷Q1獲利大減30%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

保時捷（Porsche）上季獲利大幅下滑，寫下2022年9月上市以來最弱業績表現。彭博資訊分析，保時捷正值車型換代期，再加上中國大陸需求疲軟，對公司營運前景構成壓力。

這家福斯（Volkswagen）集團旗下的豪華跑車廠，今年第1季營業利益年減30%，至12.8億歐元（14億美元），除了因為中國消費者買氣持續保守，公司在美國也遭遇清關問題。保時捷先前就提示過，由於公司致力於四款新車的發售，今年年初有可能會是個業績低點。

保時捷財務長梅施克（Lutz Meschke）在財報媒體說明會上表示，訂單在今年其實是滿檔的，未來幾個月電動Macan、911等新車將會對產出和報酬率帶來壓力，但2025年獲利應該就會「強勁加速」。

保時捷表示，目前仍然維持其全年業績指引不變，預期營收仍設定在最高可達420億歐元。保時捷不僅砸錢研發新車款，對車內科技和駕駛人體驗也投入很多資金。梅施克說，展望2025年，保時捷的獲利成長就會回到17%到19%。

雖然經濟衰退對保時捷等豪車製造商造成的衝擊相對較小，但中國的需求一直在下降，產生不良影響。中國消費者現在艱難因應房地產危機和經濟疲軟。梅施克預期今年下半年中國市場可望有所復甦。中國市場是保時捷最大市場，上季在這個市場的交車量銳減24%，至16,340輛，中國在保持捷總銷量占比略高於五分之一。

Bernstein分析師萊特曼在保時捷發布財報前表示：「我們需要看到更多證據，證明管理層有把握可以穩定住一些保時捷在中國的地位。」

保時捷 業績 經濟衰退

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