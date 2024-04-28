魁北克降雨量下滑 加國美東電池雄心受挫

加拿大魁北克省一直有將自己打造成「美東電池」的雄圖，把水力發電廠所產生的電力，跨國輸送給美國佛蒙特州、麻州及紐約州。然而，乾旱卻迫使魁北克水力發電公司（Hydro-Québec）減少電力出口。

道瓊社報導，Hydro-Québec的水力發電量名列前茅，該公司執行長瑟比亞說，魁北克的降雨量和降雪量不如所需，「我們再怎麼奢望也不能讓老天下雨」。

國際能源總署（IEA）說，在2023年，中國大陸、印度、美國也在乾旱影響下，水力發電量劇減，導致全球相關發電量空前銳減。許多國家為彌補發電缺口，改採化石燃料發電，使去年的二氧化碳排放量增加170百萬噸，等同於4,000萬輛燃油車一年的碳排量。

加拿大水力發電量最高的魁北克省，已將自身的經濟前景，押注向家庭和企業輸送乾淨電力，並向注重減排的電池製造商和礦業，打出自己是乾淨能源供應商的招牌，而且費率在北美洲算是十分低廉。

魁北克也希望向用電需求大的美國各州輸送電力，已與麻州和紐約州簽訂長期合約，向這些州提供約200億度電，足以一年滿足160萬戶家庭之需。魁北克也已在短期現貨市場上出售多餘電力，但省境北部缺乏降雪及降雨，導致大型水庫的蓄水量下降，使魁北克去年在這個市場的收入去年減少18%，相當於4億美元。

加拿大境內數千條河川與溪流，通常可為自己提供約六成電力。僅僅是魁北克省的水庫蓄水面積，就超過4,600平方英里，幾乎是美國德拉瓦州的兩倍大。

從加國西岸到東岸，乾旱情況如此嚴重，導致部分地區的河流和湖泊已乾涸；當地省政府被迫減少電力出口，在某些情況下，還得啟動備用發電機組。

倫敦非營利組織國際水力發電協會研究員賴榭（音譯）說：「乾旱已成一大疑慮。」她說，預報員已更難針對極端氣候變遷建立模型，也更難預期每年水力發電系統的發電量。