太陽能板便宜 變身花園圍欄

中國大陸出口的太陽能板淹沒全球市場，導致價格跌破空前新低。歐洲部分國家的民眾想裝太陽能板，卻嫌裝在屋頂要出動工人、搭設鷹架，相關費用過高，索性充當花園圍欄。

英國金融時報（FT）報導，太陽能板價格頻頻破底，被荷蘭和德國民眾拿來當成花園圍欄。雖然當圍欄能接收到的光線，少於裝在屋頂，卻能省下高昂的人工成本與鷹架費用。

國際能源署（IEA）表示，受累於中國大陸生產過剩，估計今年底為止，全球太陽能板供給將達1,100百萬瓩（GW），是當前預估需求的三倍。據彭博新能源財經（BNEF）統計，太陽能板上月底每瓦要價0.11美元，價格較去年同期對半腰斬。而製造商競相出脫過剩供給，展開逐底競爭，預料價格還會續跌。

BNEF首席太陽能分析師雀斯說，太陽能板便宜到能到處安裝，造成此種結果。既然裝設屋頂太陽能板系統的絕大多數成本，來自人工和鷹架，拿太陽能板當圍欄有其道理。Exane BNP Paribas氣候研究主管布魯也說：「就算沒有正對太陽，反正可以裝一堆太陽能板，何必放籬笆？」裝設屋頂太陽能的費用日益昂貴，主要是勞動成本攀升，加上等候太陽能板連接至電網曠日廢時。多數國家的電網都有輸電量問題，無法迅速解決。

大陸生產過剩之下，儘管美國的太陽能零組件業者，能從3,690億美元的通膨削減法案取得補貼，但本土產業仍在走下坡。美國的太陽能板大多來自東南亞，此地產品就算計入關稅，也比美國製造品更便宜。