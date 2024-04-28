AI雙面刃 耗能也協助節能

近來人工智慧（AI）蓬勃發展，但支撐其運作的資料中心，消耗能源的程度之大，足以威脅當地電網。然而，若能利用AI找到節能的方法，也許有助於紓解缺電之急。

道瓊社報導，產業領袖認為AI有無限潛力，但利用大數據訓練AI模型卻非常耗電。國際能源總署（IEA）說，就連最簡單的ChatGPT指令，耗電量都是一般Google搜尋的十倍以上。上周安謀（Arm）執行長也警告，AI資料中心如今用電量只占全國的4%，但若不找到節能方法，2030年前其用電量占比可能高達25%。

但諷刺的是，AI本身也有可能是找到節能方法的最佳途徑。

以房產為例，建築物的能源用量大，且容易造成浪費。IEA表示，住宅和商業大樓使用的能源占全球30%，其中三分之一卻是浪費掉的，原因來自於簡陋的能源操作系統，例如不論室外溫度為何，或室內有多少人，皆定時開關的冷暖氣。

辦公空間的用電方式效益特別低。保全公司Kastle Systems透過員工刷卡數據發現，美國辦公空間的使用率如今停留在2019年的50%左右，而遠距上班模式也使周一和周五的辦公室在沒有人的情況下，仍然使用與平日相同的電量。

施耐德電氣（Schneider Electric）執行長赫韋克（Peter Herweck）預測，AI將能在未來四年內，減少大樓15%~25%的用電量，因為有愈來愈多的住家和商用空間裝設智慧家電和電表，使用的同時，還生成龐大的數據。透過對此數據的分析，相關機構將能利用AI找到可以節能的環節指認疏漏，或預測未來的維護需求，並且將建築物的操作系統調整至符合天氣和使用人數的狀態。

IEA表示，全球建築物能源使用量每年仍持續增加1%，若要達到所訂的零碳排目標，能源需求必須在2030年前減少25%，投入節能的資金也必須增加約一倍。

去年，全球投入房產能源效率的資金為2.44兆美元，較前年少4%，主因利率居高不下且石油和天然氣價格較低，降低投資能源效率的意願。