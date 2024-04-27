美股創今年最大單周漲勢 AI能否延燒就看這2大咖財報

在微軟和Alphabet財報優於預期的鼓舞之下，美國股市周五加速上漲，標普500指數創下今年來最佳單周表現，幾乎完全收復上周失地。下周就看「科技七雄」壓軸公布財報的蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）能否再掀一波人工智慧（AI）狂熱。

儘管聯準會（Fed）關注的通膨指數偏高，那斯達克綜合指數周五仍然大漲2%；標普500指數收在5,100點左右。一周下來，標普和那指各漲2.7%和4.2%。

拜科技巨人承諾將大舉投資AI領域所賜，半導體股在輝達（Nvidia）領軍之下大舉反攻。費城半導體指數周五大漲2.6%，輝達大漲6.2%，台積電ADR也上漲1.3%。一周下來，輝達大漲15%，市值增加將近2,900億美元，創下5月來最佳的單周表現。費半和台積電ADR也分別上漲10%和8.3%，收復上一周大部頹勢。不過英特爾（Intel）因業績展望不佳重挫9.2%。

GraniteShares 營收長馬里諾（Paul Marino）說：「未來是AI的時代。若全球大企業每年都在這個領域砸下好幾百億美元，我認為Nvidia必定是最大贏家。」

瑞銀全球財富管理美洲區投資長馬賽利（Solita Marcelli）說：「鑒於科技股基本面保持強勁，尤其是大型科技股第1季的表現，我們會繼續將最近股價的修正視為科技和AI股提有利的買點。」

Alphabet周五大漲10%，微軟漲1.8%，科技七雄一周內市值大增6,540億美元，創下去年11月以來最大單周漲勢。

科技七雄的重量級財報之中，下周將由亞馬遜和蘋果擔綱。從Meta和英特爾因展望不佳遭到投資人重懲來看，投資人顯然對不如預期的業績毫不寬宥，這也反映股價已偏高的現實。

下周三，市場焦點轉向Fed的決策，主席鮑爾可能在會後記者會提供有關今年降息的線索。期貨市場反映Fed今年內可能都會按兵不動的機率已達到19%，一個月前還不到1%。