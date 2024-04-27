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美通膨指標超預期降息時機可能延後

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國3月個人消費支出成長高於經濟學者預期，通膨指標也高於預估，預示聯準會（Fed）降息時機可能進一步延後。不過，由於消費支出熱絡，帶動美股26日早盤走高。

美國26日公布的3月個人消費支出（PCE）報告顯示，個人消費支出月比增加0.8%，扣除通膨後的實質個人消費支出月增0.5%，都高於市場預估。

3月PCE整體平減指數年比攀升2.7%，分別高於經濟學者預估的2.6%。

扣除能源與食品之後的核心PCE平減指數月升0.3%，符合預估，年升2.8%，同樣略高於預估。Fed重視的「超核心服務類」通膨率漲幅較大，比2月上升0.4%，顯示通膨壓力仍然持續。

經濟學者指出，第1季國內生產毛額報告中顯示核心通膨率大幅上升，使市場擔憂3月通膨率將明顯偏高，但結果月升幅仍然維持溫和水準，令市場鬆一口氣。

目前市場預期Fed要到9月才會降息。但最新數據顯示，Fed不太可能在9月之前降息，下周預料將按兵不動。

Fed 消費 通膨

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