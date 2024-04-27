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日圓重貶 亞洲貨幣戰將開打

聯合報／ 記者朱漢崙陳儷方／台北報導

市場不給面子，日圓對美元匯率跌穿一五六兌一美元價位，日本央行廿六日召開第二天貨幣政策會議，決定基準利率維持○到百分之○點一，符合市場預期，日圓貶破一五六，續創卅四年新低。匯銀人士表示，日圓貶值對日本沒有壞處，而且央行出手阻貶，就算有效果也只是一時的，台新金首席經濟學家李鎮宇則認為，日圓貶破一五六後，亞幣競貶壓力更大，亞洲貨幣戰爭將開打。

李鎮宇指出，美國降息時程延後，加上歐洲央行即將於六月降息，兩面包抄之下，「日本銀行原來的如意算盤可能打不下去了！」他分析，日本銀行（央行）上次升息「只升一半」，並沒有真正放手升息，是規畫在今年十月再升息，因為依照原訂沙盤推演，預期美國聯準會在六月、九月分別降二碼（一碼是○點二五個百分點）之後，日銀再來升息，但現在局勢大逆轉，和先前沙盤推演的情境大有不同。

李鎮宇說，歐洲央行六月降息，只會使美元更強，現在美元指數都已經破一○五了，牽動日圓續貶，日圓貶破一五六，整個亞洲貨幣貶值壓力更大，一場亞洲貨幣競貶的貨幣大戰即將開打。

觀察對亞洲各國的衝擊，李鎮宇分析，東南亞國家的金融、資本市場受衝擊較大，因為相較於日、韓、台三國，東南亞地區的產業亮點，例如ＡＩ（人工智慧）、半導體等相對不顯著，而在台灣，由於台灣有ＡＩ、半導體產業的多檔明星股加持，因此，亞幣競貶對台灣的影響相對較小。

匯銀人士指出，日本央行要干預只是說說，日圓貶值對日本沒壞處，且央行出手阻貶，就算有效也只是一時的，跟市場對作，不會改變命運，台灣央行很有經驗。

日圓雖然一再破底，但市場少有日圓貶太多應該回升的聲浪，法人甚至認為日圓還有貶值空間，主要是因為美國經濟成長力道強勁，美元強勢導致日圓弱勢，短期內看貶日圓至一百六十兌一美元價位。

匯銀人士說「大家都已經瘋狂了，不管日本央行講什麼，市場就是走自己的路」，日圓貶值對日本政府有好處，吸引觀光客也吸引投資，因為日圓便宜，增加旅客訪日人數，日圓便宜吸引資金換成日幣投資日本。

匯銀分析，日本好不容易出現通膨，而日圓貶值有助於維持輸入性通膨的力道，萬一日圓轉強，會影響輸入性通膨的貢獻，維持看貶日圓的市場氛圍，將加速日圓的衰弱，弱勢日圓又有助於日本出口，日本央行現階段應該不會真心想干預阻貶。

美元指數下跌，亞幣匯率升貶不一，央行統計，新台幣二十六日升值百分之○點○六，越南盾升值百分之○點○四，人民幣升值百分之○點○二，日圓貶值百分之○點六九、韓元貶值百分之○點○二。

日圓 日本央行 美國聯準會

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