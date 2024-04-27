銅價閃現1萬美元 兩年首見

由於綠能轉型預料將帶動需求，倫敦銅價26日盤中衝破每公噸1萬美元，為兩年來首見。世界銀行警告，大宗商品價格居高不下，可能削弱主要央行的降息前景。彭博資訊估算，先進國家央行未來兩年的降息幅度，可能只有過去兩年升息幅度的一半。

倫敦金屬交易所（LME）銅3個月期貨價26日盤中衝上每公噸10,033.5美元，為2022年4月來高點，今年來累計上漲17%；上海6月銅期貨也一度站上每噸人民幣81,180元的新高價，收盤勁漲2.2%，報人民幣81,100元（11,192.07美元）。

倫敦銅價重返五位數，原因是銅礦供應吃緊現象，且需求看增，可能出現供應缺口。

為因應綠能轉型需求，銅供應量須新增數百萬噸，貝萊德世界礦業基金共同管理人馬克罕說，銅價須漲到每噸1.2萬美元，才能刺激對新礦場大規模投資，避免未來出現供應缺口。

世界銀行25日發布報告指出，全球商品價格仍處於高檔，將使物價保持在高於多數央行通膨目標的水準，也比新冠疫情爆發前的五年均值高約38%，若中東衝突捲入更多產油國，國際原油均價恐衝上每桶102美元，導致各國央行無法快速降息。世銀預期，今年全球商品價格將跌3%，明年漲4%。

彭博估算，先進國家央行過去兩年共升息14.75個百分點，但到明年底前預估將只降息5.75個百分點，預料將重塑市場前景。