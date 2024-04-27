快訊

震不停！凌晨3點13分花蓮又見規模5.0地震 最大震度4級

銅價閃現1萬美元 兩年首見

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

由於綠能轉型預料將帶動需求，倫敦銅價26日盤中衝破每公噸1萬美元，為兩年來首見。世界銀行警告，大宗商品價格居高不下，可能削弱主要央行的降息前景。彭博資訊估算，先進國家央行未來兩年的降息幅度，可能只有過去兩年升息幅度的一半。

倫敦金屬交易所（LME）銅3個月期貨價26日盤中衝上每公噸10,033.5美元，為2022年4月來高點，今年來累計上漲17%；上海6月銅期貨也一度站上每噸人民幣81,180元的新高價，收盤勁漲2.2%，報人民幣81,100元（11,192.07美元）。

倫敦銅價重返五位數，原因是銅礦供應吃緊現象，且需求看增，可能出現供應缺口。

為因應綠能轉型需求，銅供應量須新增數百萬噸，貝萊德世界礦業基金共同管理人馬克罕說，銅價須漲到每噸1.2萬美元，才能刺激對新礦場大規模投資，避免未來出現供應缺口。

世界銀行25日發布報告指出，全球商品價格仍處於高檔，將使物價保持在高於多數央行通膨目標的水準，也比新冠疫情爆發前的五年均值高約38%，若中東衝突捲入更多產油國，國際原油均價恐衝上每桶102美元，導致各國央行無法快速降息。世銀預期，今年全球商品價格將跌3%，明年漲4%。

彭博估算，先進國家央行過去兩年共升息14.75個百分點，但到明年底前預估將只降息5.75個百分點，預料將重塑市場前景。

世界銀行 人民幣 倫敦

延伸閱讀

美降息夢漸行漸遠：通膨具黏性 Fed的打擊任務變得更困難

美國第一季GDP年增率遠低市場預期…今年不降息還恐升息？ 女子：債券要有持續長抱的心態

國際原油、銅金齊揚 受美元走弱提振

美元兌日圓外貨幣走貶 市場聚焦日銀今午決議

相關新聞

AI 助攻 微軟、字母財報驚喜

受惠於人工智慧（AI）與雲端需求暢旺，微軟與Google母公司字母（Alphabet）上季獲利與營收都優於華爾街預期，彷...

需求弱 英特爾財測黯淡

美國晶片大廠英特爾（Intel）上季營收約略符合市場預期，但本季的財測令人失望，顯示主要產品的上半年市況復甦慢於市場預期...

Google、微軟業績優異！美股那斯達克指數早盤勁揚1.8％、輝達漲3.7％

美股三大指數26日早盤全面上攻，那斯達克指數大漲276點或1.8%，受惠於Google母公司字母與微軟上季亮眼的業績表現...

美通膨指標超預期降息時機可能延後

美國3月個人消費支出成長高於經濟學者預期，通膨指標也高於預估，預示聯準會（Fed）降息時機可能進一步延後。不過，由於消費...

對中晶片禁令 美要盟友再收緊

英國金融時報廿五日報導，美國希望聯手荷蘭、日本與南韓（下稱韓），一起對中國大陸施加更嚴格的晶片科技和設備出口，以應對華為...

銅價閃現1萬美元 兩年首見

由於綠能轉型預料將帶動需求，倫敦銅價26日盤中衝破每公噸1萬美元，為兩年來首見。世界銀行警告，大宗商品價格居高不下，可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。