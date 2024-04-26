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以哈戰前就在約旦河西岸「嚴重侵犯人權」 美國務院暫緩制裁以軍部隊

民主剛果指控 蘋果公司使用出自戰區「血礦物」

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
民主剛果政府指控，蘋果公司（Apple）使用從該國東部戰亂地區「非法開採」的礦物來製造其產品。路透
民主剛果政府指控，蘋果公司（Apple）使用從該國東部戰亂地區「非法開採」的礦物來製造其產品。路透

代表非洲國家剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的律師於今日表示，民主剛果政府指控，蘋果公司（Apple）使用從該國東部戰亂地區「非法開採」的礦物來製造其產品。

法新社檢視了上述律師發給蘋果的正式通知，文中明確警告蘋果若未停止這項犯行，民主剛果可能採取法律行動。

民主剛果的律師指控，蘋果購買從民主剛果走私到鄰國盧安達的礦物，這些礦物在盧安達經過轉手，並且「混入全球供應鏈」。

此外，這些律師還寫道，蘋果公司所售科技採用的礦物，來自一個人權遭到嚴重侵犯的地區，當地民眾正受到摧殘。

針對法新社詢問，蘋果提及該公司2023年度報告聲明指出，經過盡職調查，截至2023年底，該公司供應鏈中沒有發現任何使用民主剛果或其他鄰國武裝分子生產的3TG礦物（錫、鉭、鎢、金）。

剛果 律師 走私 非洲

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