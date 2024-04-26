美降息夢漸行漸遠：通膨具黏性 Fed的打擊任務變得更困難

有「聯準會傳聲筒」之稱的知名財經記者Nick Timiraos撰文指出，周四公布的美國經濟活動數據，給投資人和聯會決策官員敲響警鐘，他們原本屏息期待通膨率下滑、今年夏天能正式開始降息，但最新數據顯示，通膨在去年下半年降溫後已連續第三個月超出預期，證明比想像的更具黏性。

今年來，個別的經濟成長和物價指數的數據並不足以大幅扭轉聯準會的展望。但是連續令人失望的數據所累積出來的效應卻很顯著。

尤其是通膨數據一直高於預期，在最近幾個月的後續報告被略微上調。這樣的趨勢促使投資人和官員重新思考，今年降息是否合宜。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯（Austan Goolsbee）上周受訪時說：「我總說一個月不算什麼，但三個月至少代表實打實的一個月。現在，我們看到，通膨強勁改善六、七個月到接近2%之後，又遠高於此一水準，我們必須重新調整，等等看。」

決策者和金融市場參與者在今年初曾普遍預期，成長放緩和通膨降溫將使聯準會停止升息。但其實經濟成長比預期更有韌性，通膨也出人意料地堅挺。

周四，美國商務部公布，國內生產毛額（GDP）經季節性因素和通膨調整後的年化成長率為1.6%，但衡量潛在需求的更廣泛指標接近3%，表明成長態勢強勁。

於此同時，第1季的通膨也高於預期。個人消費支出物價指數（PCE）顯示，剔除食品和能源的核心物價折合年率上漲3.7%，比去年同期增加2.9%。商務部將於周五公布3月的PCE數據。

周四的報告還顯示，1月和2月的數據很可能從已然堅挺的水準再向上修，通膨沒有緩解。3月可能也不妙，從而使12個月通膨率維持在2.8%左右。

Inflation Insights創辦人夏立夫（Omair Sharif）認為，對季節性調整的修正可以部分解釋周五通膨數據可能出現的修正。

還有人說，去年底聯準會降息的希望推動美股上漲，可能推升了金融管理服務價格，而這是通膨指標組成的一部分。

聯準會通膨目標是2%。去年底以來，官員一直暗示，可能開始降息，因為他們假設今年晚些時候的物價漲幅將放緩到2.5%左右，之後再降到2%。核心PCE在去年第3和第4季的年化成長率都是2%，這讓人們樂觀以為，聯準會的抗通膨之戰已經結束。

LH Meyer分析師柏蓋特（Kevin Burgett）周四表示，他現在預計聯準會今年只會在12月會議上降息一次，此前他曾將6月開始的三次降息預期，修正為9月開始的兩次降息。

他寫道：「我們仍然認為通膨率朝向2%邁進，仍然認為（聯準會）朝降息邁進，仍然預計今年開始降息，仍然認為下一舉措是升息的可能性很小。但風險再次轉向今年降息次數減少以及更晚開始。」

市場基本上同意這個觀點。利率期貨市場的投資人今年初預計會有六次降息，但現在許多人預計僅一次或根本不降息。債券投資人周四早盤拋售美國公債，基準的10年期公債殖利率升到4.7%以上，是11月以來首見，當時聯準會官員還沒有發出結束升息的訊號。

聯儲會一直在關注每月通膨數據，部分原因是疫情以來，央行經濟學家和更廣泛的經濟學界一直難以預測通膨。他們未能預測到2021和2022年的通膨會上升多少，然後也對去年通膨率在招聘和支出穩健的情況下快速下降感到意外。

聯準會主席鮑爾在內的官員，最初將1月和2月較高的通膨數據淡化為邁向較低通膨道路上的「顛簸」。但鮑爾承認這種思路有侷限性。他上周說，3月的更強勁通膨可能將開始降息的時間表向後延幾個月。

核心通膨率在2022年2月達到5.6%高點，一年前開始穩步下降。最新的報告再次引發人們擔心，通膨率降到2%的「最後一英里路」更有挑戰性。

一些聯準會官員擔心，將利率維持在過高水準的時間過長，會對勞動市場造成不必要的傷害。

古爾斯比說，隨著供應鏈恢復，勞動市場受惠於大量勞工湧入，聯準會的抗通膨工作一直都直截了當，而「今年肯定變得較困難」。