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Meta股票大跌 執行長祖克柏淨資產一天縮水180億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
社群媒體平台臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏的淨資產25日縮水180億美元。路透
社群媒體平台臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏的淨資產25日縮水180億美元。路透

Facebook母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的淨資產周四迅速縮水180億美元。他前一天在財報後電話會議上的發言，重燃投資人對他「揮霍無度」的憂慮，Meta股價創下2022年10月以來的最大跌幅。

Meta上季營收和利潤雙雙超出華爾街預期，但提供的營收展望不如分析師預估，而祖克柏告訴投資人，將繼續斥資數十億美元投資AI和元宇宙等領域。

他說：「在產品規畫的這個階段，我們正投資擴大新產品的規模，但還沒能貨幣化，我們看到股票波動很大。」

祖克柏持有大約3.45億股A類和B類股票。周四股價下跌52.12美元，祖克柏持股的價值截至收盤減少大約180億美元，降至1,520億美元。

現年39歲的祖克柏2004年在哈佛大學宿舍創立了Facebook，並於2021年將公司更名為Meta，向投資人表明他計劃專注於不存在於現實的元宇宙。

Meta旗下的Reality Labs部門負責開發元宇宙的軟硬體，自2020年公司首次在財報裡將該部門單獨列出以來，該部門已累計虧損450億美元。

Meta 宇宙 投資人 祖克柏

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