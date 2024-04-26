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陸客埋單 愛馬仕Moncler績優

經濟日報／ 編譯易起宇吳孟真／綜合外電

儘管整體精品業面臨需求放緩困境，法國愛馬仕（Hermes）與義大利服飾品牌Moncler上季營運仍展現韌性，營收都優於分析師預期，主要受惠於中國大陸市場的強勁需求。

彭博資訊報導，愛馬仕25日表示，以固定匯率計算的第1季營收躍增17%至38億歐元（41億美元），優於分析師預期。

愛馬仕上季在日本以外亞太市場的營收躍增14%至19.2億歐元，旗下的皮革製品和馬具部門營收成長20%，都優於市場預期。愛馬仕的香水美妝和絲綢製品部門上季營收也分別增長4.3%和7.9%。

財務長杜埃古耶（Eric du Halgouet）表示，雖然在農曆春節過後，愛馬仕3月大中華地區的客流量放緩，購買絲巾等較平價商品的客戶略有減少，但消費者更大肆購買更昂貴的皮革、服飾和珠寶商品，彌補部分缺口。

此外，Moncler集團24日公布，以固定匯率計算的第1季銷售成長16%至8.18億歐元（8.77億美元），高於分析師預估。其中，同名品牌Moncler銷售近7.05億歐元，在集團的銷售占比最高。

Monlcer在全球各地銷售也都見成長，在亞洲地區營收成長26%，主因為中國大陸需求穩固，在日本和南韓的當地消費者和觀光客也有貢獻；美洲地區銷售也增長14%，歐洲、中東和非洲地區增加15%。

新冠疫後鬆綁效應與俄烏戰爭，推升通膨和利率，衝擊年紀較的消費者飽受壓力，精品銷售成長減緩。

愛馬仕 日本 消費者

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