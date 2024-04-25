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美光獲美政府補助61億美元 在紐約和愛達荷蓋晶片廠

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國白宮表示，美國商務部將提供美光科技公司（MicronTechnology Inc.）高達61億美元（約新台幣1988億元）補助，以協助該公司在紐約州和愛達荷州興建半導體廠。 路透社
美國白宮表示，美國商務部將提供美光科技公司（MicronTechnology Inc.）高達61億美元（約新台幣1988億元）補助，以協助該公司在紐約州和愛達荷州興建半導體廠。 路透社

美國白宮今天表示，美國商務部將提供美光科技公司（MicronTechnology Inc.）高達61億美元（約新台幣1988億元）補助，以協助該公司在紐約州和愛達荷州興建半導體廠。

法新社報導，美國總統拜登今天將前往紐約州雪城（Syracuse），他將在當地宣布美光獲得補助的消息。這是華府把半導體製造帶回美國計畫的一部分。

華府致力確保美國在晶片產業的領先地位，特別是在關於人工智慧的發展方面，無論是基於國安理由，還是因為面對與中國的競爭。

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴媒體，這項投資將協助美光「20年來首次將先進的記憶體晶片製造帶回美國」。

美光這筆61億美元的補助來自「晶片法案」（Chipsand Science Act）。美國國會為了鼓勵研發和半導體美國製造於2022年通過提供補助和稅賦優惠的晶片法案。

白宮表示，這筆補助金將協助美光在紐約州克萊（Clay）與愛達荷州波伊西（Boise）興建2座晶片廠。美光的總部位於波伊西。

根據初步協議，美國商務部還將提供研擬中的75億美元貸款。

根據白宮，未來20年，美光將投資高達1250億美元，在紐約和愛達荷州「打造先進記憶體製造生態系」。

美光的投資預估將創造7萬多個工作機會，其中包括2萬個直接的營造和製造工作。

半導體 紐約 美國

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