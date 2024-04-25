彰銀大阪出張所慶開業 日官員感謝大阪關西獲青睞

彰化銀行東京分行大阪出張所（辦事處）今天在大阪舉行開業慶祝儀式及酒會，由董事長凌忠嫄率領高階主管赴日主持。大阪府官員在酒會上致詞表示，感謝彰銀看好大阪關西地區的經濟發展潛力。

彰銀自1992年東京分行開業後，時隔32年再度於日本設立據點，於3月設大阪出張所，是1950年後唯一在大阪新設據點的台資金融業，也是台資金融業率先採出張所模式開展業務的銀行。

彰銀今天在大阪舉行大阪出張所開業慶祝儀式及酒會，包含駐大阪辦事處處長洪英傑、駐日代表處經濟組組長林春壽、大阪府政策企畫部國際金融都市推進監阪本哲也、大阪市經濟戰略局立地交流推進部部長森山文子、台日兩國工商界企業代表以及關西大阪地區商會與僑領等到場祝賀，台鍍科技公司董事長蕭勝彥專程從台灣前來，場面熱絡。

彰銀董事長凌忠嫄致詞表示，看好日本經濟的整體發展潛力，關西地區為日本第二大經濟圈，國內生產毛額（GDP）約占全日本16%，也為日本製造業及重工業重鎮，交通便利、對外貿易發達，加上台商在關西地區的投資比重高，彰銀在大阪設立據點，可將東京分行服務台商的經驗傳承至大阪出張所，提供當地台商更優質的服務。

洪英傑致詞時表示，彰銀與日本淵源深，1905年創立之初由高知縣出身的坂本素魯哉出任支配人（經理），坂本素魯哉的孫子坂本孝幸曾擔任高知縣議會副議長，與台灣關係良好。

洪英傑期盼擁有豐富海外經營經驗的彰銀透過遍佈全球的據點，協助國內外企業合作為經濟產業活動注入活力，居間促進台日經濟的成長與繁榮。

大阪府政策企畫部國際金融都市推進監阪本哲也上台致詞首先為本月3日發生的花蓮震災，向受害者及其家屬表達慰問之意，並祈願早日災後重建。

阪本對於彰銀到大阪設出張所表示感謝。他說，聽到彰銀選擇進駐大阪是看中大阪關西地區的成長空間及發展潛力，特別是產業的優勢以及外籍客多，將帶來商機，這讓他感到很高興。

大阪正在推動幾項大計畫，包括中之島未來醫療據點、大阪城東部地區城鎮開發、新大阪車站附近的都更、日本首個IR（含賭場在內的綜合度假村）的建設等，這些都是以大阪世博為中心延伸出來的計畫。今年9月梅北地區將有一個綠色與創新融合的新據點落成，大阪正受全世界注目。

彰銀表示，對焦台積電在日本設廠效應，大阪被視為繼熊本縣之後未來台積電三廠可能設廠地點之一，預期將加速帶動台灣上下游產業赴日投資的熱潮。

目前日本大阪府、大阪市等政府機關正積極推動大阪成為國際金融都市，不僅對外資進軍大阪提供非常多的協助，此舉也相對促進大阪金融市場更趨活絡。

彰銀表示，國人想赴日投資，除了觀察半導體產業外，預期國防產業的需求將帶動大阪重工業的成長，商機可期。