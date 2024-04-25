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實現綠色轉型 西班牙能源集團將關閉7座燃氣電廠

中央社／ 馬德里25日專電

因應氣候變遷西班牙能源集團伊比德羅拉（Iberdrola）為淨零碳排展開倒數計時，預計在2030年前關閉西班牙境內裝置容量達5.7GW的所有燃氣複循環發電廠共7座，以實現綠色轉型目標。

西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）報導，根據伊比德羅拉公司消息人士指出，為對抗氣候變遷與全球暖化危機，並且淘汰過時的技術設備，伊比德羅拉預計在4到5年內關閉西班牙境內所有天然氣發電廠。

燃氣發電是藉由燃燒天然氣進行發電的技術，燃氣複循環機組可有效配合再生能源，在太陽能、風力發電等綠電不足時拉高發電效能，以支援並穩定電力系統的供需平衡。

根據先鋒報，即使燃氣發電的靈活性使其在電力系統中深具策略意義，伊比德羅拉仍堅持走上綠色轉型之路。

先鋒報指出，伊比德羅拉的轉型目標為，在2030年實現發電、配售電、以及自身能源使用達到碳中和，並在2040年實現整體價值鏈的淨零碳排。

伊比德羅拉在西班牙的燃氣複循環發電機組總裝置容量為5.7GW，約占該集團總發電容量的五分之一。根據今年3月數據，再生能源已占伊比德羅拉在伊比利半島總裝置容量的近70%。

先鋒報指出，隨著再生能源的比重增加及核能發電廠的關閉，天然氣發電將成為支援整體電力系統的保證，對區域的供電平衡不可或缺。因此，伊比德羅拉的決定，將為能源轉型中的西班牙電力系統，帶來不少壓力與風險。

再生能源 氣候變遷 西班牙

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