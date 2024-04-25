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礦業重磅併購案 必和必拓出價350億美元想買英美資源集團

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球最大礦商必和必拓正尋求以大約350億美元收購英美資源集團，以擴增銅礦資產。路透
全球最大礦商必和必拓正尋求以大約350億美元收購英美資源集團，以擴增銅礦資產。路透

全球最大礦商必和必拓（BHP）正尋求以大約350億美元，收購長期競爭對手英美資源集團（Anglo American），以擴大其投資組合裡的銅礦資產，此一潛在巨額交易可能成為多年來最大的礦業交易，重塑全球礦業格局。

英美資源集團周四表示，已收到必和必拓的的全股票收購提議，條件是英美資源分拆旗下在南非上市的兩個部門，英美鉑業（Anglo American Platinum）和昆巴鐵礦石（Kumba Iron Ore）。

在倫敦上市的英美資源，因為旗下De Beers鑽石部門和鉑金部門受到低價打擊，自去年初以來，股價下跌超過三分之一，如今市值大約290億英鎊（約366億美元）。

總部位於澳洲的必和必拓大部分獲利仰賴鐵礦石，但一直在增加向低碳世界轉型的押注，該公司市值高達2,290億澳元（約1,490億美元）。

收購提議若獲接受，必和必拓將取得英美資源在南美的礦山，後者在秘魯和智利擁有令業界垂涎、對電動車和風力發電場至關重要的銅礦資源。

全球礦業正經歷多年未見的併購交易潮，主要推動力量來自能源轉型，以及美國通膨削減法案在內的官方政策，而且2022年初俄烏戰爭爆發後大宗商品價格飆升，使礦業公司滿手現金。

銅是這波交易熱潮的核心，因為全球去碳化，使得金屬的需求看增。電動車和風力發電廠對銅的使用量，遠高於汽油車和燃煤發電廠。

銅價今年來上漲大約15%，雖然仍低於2022年3月初創下的歷史新高紀錄，每磅4.929美元。

俄烏戰爭 必和必拓 電動

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