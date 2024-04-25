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車用晶片需求放緩 義法半導體下修全年財測

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
義法半導體公布上季營收低於市場預測，主要受汽車產業晶片需求下滑拖累。路透
義法半導體公布上季營收低於市場預測，主要受汽車產業晶片需求下滑拖累。路透

義法半導體（STMicroelectronics）公布上季營收低於市場預測，主要受汽車產業晶片需求下滑拖累。該公司同日調降全年營收財測，凸顯部分半導體業者仍苦於應付汽車需求低迷、來自筆電和手機業者的訂單進一步下滑等困境。

義法半導體今天公布，預估第2季營收年比下滑26%至32億美元，這低於彭博資訊彙整分析師預估的37.9億美元。

回顧上季，營收年比下滑18.4%至34億美元，下滑幅度超過義法半導體先前預估的15%減幅。

展望全年，義法半導體預估2024全年營收140億至150億美元，較先前預測的159億至169億美元下修。

然而此前不久，堪稱半導體產業景氣風向球的德儀（Texas Instruments）才提出強勁的營收預測，指出客戶在清完庫存的零組件後已經恢復下單晶片。義法半導體的晶片是用於智慧手機與電動車產業，客戶包括蘋果公司與特斯拉，而車用晶片占了義法半導體約半數營收。

半導體 客戶 電動

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