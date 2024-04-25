快訊

又見行人地獄！內湖三總前斑馬線看病婦人遭曳引車撞 重傷急救不治

台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

中正一分局傳槍響 37歲警頭部外傷意識不清送醫

拜登政府斥資110億美元投入晶片領域研發 保持戰鬥力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
拜登政府斥資110億美元投入晶片領域研發。路透
拜登政府斥資110億美元投入晶片領域研發。路透

拜登政府要重振美國晶片產業的行動，迄今施力點都著墨於發放數十億美元補助金給在美國境內設立晶圓廠的業者，但其實政府也在推動一個較少討論的面向，也就是把先進半導體領域轉變成更為吸引美國人的領域。

彭博資訊報導，美國商務部正依據2022年晶片與科學法，斥資110億美元來提高美國在半導體研發領域的領導地位，目標是製造出新一代關鍵電子零組件，並在先進技術之爭中擊敗北京。這涉及了許多面向，包括從開發更好的微電子材料測量技術，到晶片封裝新策略等。

美國官員們迄今分配晶片科學法中近85%的製造業獎勵措施，包括預料將在周四公布提供61億美元補助金給美光。不過，官員們才剛開放提撥研發資金的申請，一些專家表示，這對長遠而言可能更為重要。

這項行動的關鍵在於吸引科技人才，否則這些人才可能會選擇從事AI軟體或其他更流行的領域。不過，這也引發一些問題，例如這些獎勵資金是否足以促成目標達成。

美國政府支持的國家晶片技術中心（NSTC）的領導主管韓侯德（Deirdre Hanford）表示：「我們需要找到方法讓人們更容易進入晶片設計領域，而不是開發另一款應用程式或另一款AI軟體。」。她表示，政府正「努力建設經濟並促進創新」。

來自晶片法案的資金資助了美國國家晶片技術中心，以及一個聚焦先進封裝的計畫。這些研發的投入是在疫情前發生的，而且獲得的補助金來源，是與英特爾和台積電等公司獲得的390億美元製造獎勵是分開的。

商務部負責推動封裝計畫的副主任柏格（Daniel Berger）表示，這些撥款只是保持美國晶片經濟健全發展的第一步。該部門已經資助一些以計量學或測量科學為重點的初步計畫。官員們計劃建立一所試驗的設施，將新的封裝技術轉化為大規模生產，外加推動勞動力發展計畫。

不過主要的產業和學術團體警告說，該機構可能會破壞自己的目標。新的指引將允許聯邦政府接管利用納稅人資金開發的專利，並將這些發明授權給另一個實體。然而，這種方法存在爭議。

半導體 美國

延伸閱讀

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

拜登的HOKA鞋、BP代言愛迪達SAMBA都是來億做的…把製鞋當科技廠、拼出年營收280億

拜登一簽署援外預算 對烏克蘭軍援旋即出庫

拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 承諾馬上援烏

相關新聞

拜登政府斥資110億美元投入晶片領域研發 保持戰鬥力

拜登政府要重振美國晶片產業的行動，迄今施力點都著墨於發放數十億美元補助金給在美國境內設立晶圓廠的業者，但其實政府也在推動...

Meta財測提醒投資人AI不能馬上賺錢 連累科技股跌一片

臉書母公司Meta在美股周三（24日）盤後公布財報，投資人完全忽視上季相當不錯的財務表現，放大檢視執行長祖克柏又要砸大錢...

日圓不會再貶？日央行最快周五干預 上次出手後日圓數月升值13%

日圓跌到34年低點，標旗銀行（Standard Bank）G10戰略主管巴羅（Steven Barrow）表示，日本央行...

IBM又買軟體公司 上季諮詢事業沒表現股價盤後跌近9%

IBM的諮詢部門上季表現平庸，令投資人失望，公司股價在周三（24日）盤後交易大跌近9%；同一天宣布的收購軟體公司Hash...

專注平價電動車 福特控制住EV業務虧損股價盤後漲3%

福特汽車（Ford Motor）控制住電動車業務的虧損、發揮優勢向企業和政府機構銷售工作用卡車，使周三公布的上季獲利優於...

SK海力士營收爆衝一倍 預期AI帶領記憶體業全面復甦

全球第二大記憶體製造商SK海力士表示，預期記憶體市場全面復甦，AI需求已帶動該公司上季獲利創近兩年來最高，營收也暴增超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。