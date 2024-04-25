Meta財測提醒投資人AI不能馬上賺錢 連累科技股跌一片

臉書母公司Meta在美股周三（24日）盤後公布財報，投資人完全忽視上季相當不錯的財務表現，放大檢視執行長祖克柏又要砸大錢投資還賺不到錢的未來科技，而且本季營運展望偏弱。隨著Meta股價盤後一度狂瀉19%，接下來幾天要公布財報的多家大型科技公司，股票也跟著跌了一片。

Cresset財務顧問公司投資長亞伯林說：「Meta部署人工智慧（AI），現階段還不會成為採納AI的最大受益方。」所以投資人對公司營收財測感到的失望，頓時蓋過對AI的樂觀期待。「對Meta的用戶有何益處，目前還難說。雖然最終在公司財務上，AI能夠節約成本，可是現在還看不到。」

周四（25日）美股盤後要公布財報的Google母公司Alphabet、微軟，距離「Meta震央」比較近，周三盤後跌幅最大時約3%。亞馬遜定下周二（30日）公布財報，一度跌逾2.5%。

Lynx股票策略公司分析師瑞庫瑪和艾曼指出，Meta獲利展望引發投資人質疑，「為何對AI投入所有注意力了，這家公司本季的財測沒能優於預期？」以及「AI生財之道是不是還在管理階層所預期的正軌之上？」

現在已經是市場上AI運算開支最大受益者的輝達（Nvidia）跌2%多；其他晶片公司美光（Micron）、超微（AMD），伺服器製造商美超微、戴爾，還有軟體公司Palantir，股價也都走低。

同樣在周三公布財報讓公司股價下挫的科技公司則是IBM和ServiceNow，跌幅分別為8.5%和5.5%。