油金價格小幅收跌 因中東衝突疑慮緩解

國際油價周三（24日）窄幅波動，收盤下跌因對中東衝突的擔憂有所緩解，美國商業活動放緩，不過美國原油庫存下降抑制了油價的跌幅；黃金價格連跌兩天後持穩，交易人士在等待美國通膨數據，以判斷聯準會政策前景。

油價小幅收跌

布蘭特原油6月期貨跌0.40美元，跌幅0.45%，收每桶88.02美元；西德州原油6月期貨下跌0.55美元，跌幅0.66%，報收於每桶82.81美元。

這回吐了布蘭特原油期貨本周早些時候受美元走軟提振所出現的部分漲幅。

Matador Economics的經濟學家Tim Snyder說：「我們交易的基本面似乎傾向於中東局勢稍有緩和。」

高盛分析師在一份報告中說，伊朗和以色列之間的緩和局面可能會在未來幾個月內使每桶石油價格再下降5-10美元。這些分析師估計布蘭特原油價格上限為每桶90美元。

美國能源資訊局（EIA）表示，截至4月19日當周，美國原油庫存減少640萬桶，至4.536億桶，而路透調查顯示，分析師預期為增加82.5萬桶。這項因素為油價帶來支撐。市場預期聯準會若今年開始降息，將促進經濟成長，進而刺激對石油的需求。

金價小跌

現貨金價小跌0.25% 報每英兩2,322.09美元，此前一個交易日曾觸及4月5日以來最低。美國黃金期貨收低0.2%，結算價報2,338.4 美元。

金價在4月12日創下2,416.17美元的紀錄新高後已經下跌逾100美元。美元指數上揚，使以美元計價的黃金對海外買家的吸引力下降。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「隨著中東衝突降級，黃金和白銀市場正在進行修正。關鍵的問題是，這些修正是否會轉變為一個近期價格下跌趨勢，預示著市場頂部已經出現。」

他說：「市場焦點又回到了經濟報告和聯準會上。如果我們看到通膨數據過熱，那麼聯準會將更難降息，黃金可能跌至2,200美元以下。」

現貨白銀下跌0.2%，報27.23美元。白金下跌0.1%，至906.95美元；鈀金下跌1.7%，至1,002.42美元。